普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 採身分證尾數分流

普發現金真的來了！賴總統今天公布韌性特別預算，行政院指出，發放管道包含登記入帳等5個管道，登記入帳預計11月5日開放預先登記，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月10日起不分尾數皆可登記，11月13日開放查詢登記結果，登記系統將開放至2026年4月30日。

「10000」普發現金廣宣網站即起上線，數發部數位政府司副司長楊耿瑜指出，登記入帳將於11月5日至10日開始登記；根據規劃，11月5日開放身分證或居留證尾數為0、1的民眾登記，11月6日為2、3，11月7日為4、5，11月8日為6、7，11月9日為8、9，11月10日起不分尾數都能登記。

楊耿瑜續指，選擇登記入帳的民眾請備妥手機、平板或電腦，也要準備發放對象健保卡號，本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號，以及本人或代領人金融機構帳號，再進入https://10000.gov.tw選擇登記入帳，完成登記作業。

楊耿瑜提到，11月13日後，民眾可至官網查詢登記結果，若查詢結果為「登記失敗」、「帳號核驗失敗」，表示先前登記資料錯誤，請重新登記；他提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登記，遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。 普發現金來了，登記入帳預登記時程也曝光。圖／行政院提供

商品推薦