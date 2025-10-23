賴總統：氣候變遷已成最嚴峻挑戰 台灣願與各國合作邁向循環經濟

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統（中）為閉幕式致詞時指出，並與環境部長彭啟明（右三）、教育部長鄭英耀（右二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統（中）為閉幕式致詞時指出，並與環境部長彭啟明（右三）、教育部長鄭英耀（右二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天出席2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式時表示，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，台灣因資源有限而培養出獨特的實力，不僅提出「循環經濟路徑圖」草案，也願意分享經驗，與各國合作邁向循環經濟。

賴總統致詞時表示，經過三天豐富的交流，今天很高興與各位共同見證2025亞太循環經濟論壇暨熱點圓滿達成，這場盛會不僅是各國交流經驗、尋找解方的重要時刻，更是攜手為未來世代承擔責任的契機。期盼未來台灣再次舉辦論壇時，與會者都能穿著循環經濟的產品，身體力行、以身作則以行動落實理念的精神。

賴總統說，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，無論是高科技產業或農業皆面臨相同問題。透過本次論壇的交流，循環經濟是一項可行的良方，可以看到各國已展開具體行動，實現永續的經濟模式並達到減碳目標。然而，要轉型循環的經濟模式，需要將循環創新轉化為「好生意」，並透過「好治理」以完善過程，這也正是論壇主題「引領循環合作」的精神所在，需要各國共同合作。

賴總統指出，台灣是資源有限的島國，卻因為限制而培養出獨特的實力。台灣綠色科技產業總體規模持續上升，2024年綠色科技產業附加價值超過5000億元，占GDP2%，出口總額近2000億元。其中，在綠色科技產業的7個領域中，循環經濟領域無論在附加價值或就業人數方面均居首位，年增率接近10%。尤其循環經濟產業的附加價值已占據綠色科技產業的3成，顯示循環經濟是帶動綠色經濟發展的重要引擎。

賴總統表示，台灣不僅能夠實現循環經濟，更願意將經驗分享給國際，許多論壇的參與者分享了各國在政策、產業實踐與公民參與的努力，台灣也願意持續扮演積極的行動者與協作者，將這次論壇所匯聚的經驗、想法與夥伴關係延續成下一階段的合作。相信只要保持這份決心與交流的能量，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會秉持「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手前進。

總統說，今天的抉擇將決定下一代能否在更永續的環境中成長，我們一定要達到孩子們的期待，這也是大家必須共同承擔的責任。因此台灣提出了「循環經濟路徑圖」草案，未來將持續完善，並與各國合作邁向循環經濟。

經濟發展 氣候變遷 賴清德

