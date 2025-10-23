普發現金分5大管道！11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

賴總統今晚公布攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，普發現金官網即起上線，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；登記入帳將自11月5日起預登記，最快11月12日入袋。

立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元預算2360億元，此預算案稍早經總統公布，行政院隨即於晚間8時舉行「全民+1 政府相挺」記者會。

財政部國庫署長陳柏誠指出，2026年4月30日前，只要符合資格就能領，包括國內現有戶籍國民、取得取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以及2026年4月1日至4月30日國內出生新生兒。

針對領取管道，陳柏誠說明，包含登記入帳，至指定官網選擇登記入帳；二，ATM領現，至指定金融機構、郵局等實體ATM領取；三，郵局領現，至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；四，直接入帳，特定對象免登記，直接匯入現有撥款帳戶。

他續指，偏鄉地區造冊登記部分，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉民眾，從10月24日起至10月28日共5天，可攜帶身分證明文件，於每日8時至18時，前往當地7個派出所或分駐所登記，假日不休息，已登記民眾請於11月12日至11月25日至登記的派出所或分駐所領取。

領取期程部分，陳柏誠表示，登記入帳部分，11月5日開放為期5天預登記，開放前財政部將召開記者會邀請數位部說明登記入帳系統操作方式，以及預登記分流規劃，並於11月10日開放登記；至於ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間，預計分別於11月17日及11月24日開放，三種領取管道皆至2026年4月30日截止。

他提到，2026年4月1日至4月30日國內出生新生兒，應於2026年5月22日前至郵局領取。

陳柏誠補充，普發現金適用直接入帳方式對象，比照2023年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，民眾不用任何登記或申請，預計11月12日直接匯撥至個人帳戶。

財政部提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線；目前普發現金廣宣網站即起上線，免費客服專線「1988」也將於10月24日8時30分啟用。

