普發現金網站23日上線 財政部：客服專線「1988」24日啟用

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案於114年10月17日經立法院三讀通過，總統於今（23）日公布特別預算，行政院也在今日核定因應國際情勢強化韌性發放現金辦法。

財政部官員指出，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定，於115年4月30日前符合發放資格者，每人均得領取1萬元，本次普發現金發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等；領取方式比照112年普發現金6,000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

財政部表示，為達成1個月內開始發放之目標，在行政院秘書長帶領下，該部、數位發展部、內政部、金融監督管理委員會、交通部、財金資訊、關貿網路及中華郵政公司等相關機關（構）事前積極規劃整備，已完成整備「全民+1 政府相挺」普發現金廣宣網站及客服專線「1988」，廣宣網站於23日20時起正式上線，民眾可透過網路進入10000官網（https://10000.gov.tw）點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊；至客服專線「1988」於10月24日8時30分啟用，民眾可撥打1988免付費客服專線獲得即時服務（服務時間每日8時30分至18時30分），歡迎多加利用。

財政部進一步表示，10月24日也同步開放偏鄉地區造冊登記，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉民眾從10月24日起至10月28日共5天，可以攜帶身分證明文件前往當地7個派出所或分駐所登記，當地員警為服務鄉民，假日不休息也受理登記（每日8時至18時）；已登記民眾請於11月12日至11月25日至登記之派出所或分駐所領取。

財政部說明，「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https://10000.gov.tw）預計於11月5日開放為期5天預登記，開放前該部將召開記者會邀請數位發展部說明登記入帳系統操作方式及預登記分流規劃，並於11月10日開放登記；至於ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間，預計分別於11月17日及11月24日開放。

財政部補充說明，本次普發現金適用直接入帳方式之對象，比照112年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

最後，財政部再次提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。 普發現金登記領取時間。圖／行政院提供

