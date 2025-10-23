防止非洲豬瘟入侵　防檢署加強落實入境旅客行李查驗

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
旅客於隨身行李中攜帶食物，手檢站協勤保全將物品取出檢查。記者黃仲明／攝影
國內爆發首例疑非洲豬瘟，發生地台中梧棲一處養豬場剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺，行政院昨天在台中成立前進應變所，行政院長卓榮泰今天與台中市長盧秀燕共同開防災會議，行政院長卓榮泰提出防疫6大方向，其中邊境部分必須嚴守，嚴格檢查所有出入旅客、貨品，同時強力防堵走私。桃園國際機場入境旅客隨身行李手檢規定並未更動，但會強化落實相關規定。

據了解，目前行李查驗部分，自三年內曾發生非洲豬瘟高風險地區入境旅客，隨身及託運行李都要全面X光檢查並搭配檢疫犬嗅聞，若入境旅客違規攜帶肉品入境遭查獲，最高可裁罰100萬元，外籍人士未繳清罰鍰將限制入境。機場也將持續播放宣導影片與廣播，旅客不可攜帶動植物或其產品入境，若有疑問應誠實向海關或動植物防疫檢疫署申請檢疫。

今天下午4點起，陸續有多班來自曼谷、越南及香港等非洲豬瘟高風險地區之航班抵達桃園國際機場，旅客下機後陸續通過非洲豬瘟手檢站，將隨身行李放入X機進行儀檢，保全判定X光顯像有異者就會進行人工查驗，與旅客逐一確認攜帶的物品有無豬肉類製品，檢查完畢無異樣的話，保全還會持文宣向旅客宣導不可攜帶的物品，加強落實檢查及宣導部分。

旅客在隨身行李中攜帶食物，手檢站協勤保全將宣導單給旅客，建議他至防檢署櫃臺申報。記者黃仲明／攝影
國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，行政院長卓榮泰提出邊境部分必須嚴守，嚴格檢查所有出入旅客、貨品。圖為桃機非洲豬瘟手檢站。記者黃仲明／攝影
旅客在隨身行李中攜帶食物，手檢站協勤保全手持文宣向旅客說明不可攜帶入境的物品。記者黃仲明／攝影
國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，桃園國際機場入境旅客隨身行李手檢規定並未更動，但會強化落實相關規定。記者黃仲明／攝影
