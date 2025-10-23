再出小動作…南非外交部將台灣駐處單獨列「其他」 我外交部發聲

南非片面降等、更名台灣駐處，經濟部一度預告晶片制裁，因外交部收到南非方協商請求而暫緩。然南非外交部再度出小動作，其官網將台灣駐處分類單獨列在「其他」類目。

對此，外交部表示，南非外交部官網不實更動台灣駐處資訊一事，均充分掌握，也對此多次表達嚴正抗議；呼籲南非在獲得協商共識前，不應對台灣駐處採取任何強制或干擾駐處運作的手段。

南非外交部（DIRCO）官網上的「駐南非外國代表機構」網頁，台灣代表處先前被片面改名、降等為台北商務辦事處，且分類從「外國代表」改列到「國際組織」分類。記者今天查詢南非外交部官網，發現台灣代表處又被單獨改列在「其他」的分類之下。

不過，先前被列為「懸缺（Vacant）」的台灣駐南非代表欄位，已清楚標註為廖文哲（Wen-CheLiao）。但駐處名稱仍被標注為台北商務辦事處，地址列上約翰尼斯堡，非駐處實際所在地普利托利亞（Pretoria）。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部及駐南非代表處對此事件均充分掌握。南非自迫台灣遷館以來，陸續在其外交部官網片面更改台灣駐處名稱、地址及人員姓名等資訊，台灣方已多次嚴正向南非外交部抗議。

外交部強調，駐南非代表處目前仍持續在南非首都普利托利亞現址正常運作，並為民眾提供服務。

外交部指出，將續秉持對等、尊嚴的原則進行雙邊協商，同時嚴正呼籲，南非做為今年G20峰會主辦國，更應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台灣與南非雙方獲得協商共識前，不應對台灣駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作的做法。

南非去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都，更透過南非外交部官網以及政府公報降等、更名駐處為台北商務辦事處。經濟部9月23日預告，輸往南非的晶片等47項貨品應先經核准，9月25日又暫停發布此預告。外交部長林佳龍10月16日說明，已收到南非方就1997年雙邊關係協議提出新版本，並要求協商。 南非外交部再度出小動作，其官網將台灣駐處分類單獨列在「其他」類目。圖／擷自南非外交部官網

