建立亞太合作生態系 賴總統提「循環經濟路徑圖」
賴清德總統23日出席「2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式」。他表示，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，台灣因資源有限而培養出獨特的實力，不僅提出「循環經濟路徑圖」草案，也願意分享經驗，建立循環經濟的亞太合作生態系。
包括環境部長彭啓明、教育部長鄭英耀、經濟部次長江文若、循環台灣基金會董事長黃育徵等，皆出席活動。
賴總統致詞時表示，「2025亞太循環經濟論壇暨熱點」不僅是各國交流經驗、尋找解方的重要時刻，更是攜手為未來世代承擔責任的契機。期盼未來台灣再次舉辦論壇時，與會者都能穿著循環經濟的產品，身體力行、以身作則以行動落實理念的精神。
賴總統提到，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，無論是高科技產業或農業皆面臨相同問題。透過本次論壇的交流，循環經濟是一項可行的良方，可以看到各國已展開具體行動，實現永續的經濟模式並達到減碳目標。
他指出，要轉型循環的經濟模式，需要將循環創新轉化為「好生意」，並透過「好治理」以完善過程，這也正是論壇主題「引領循環合作」的精神所在，需要各國共同合作。
賴總統說，台灣是一個資源有限的島國，卻因為限制而培養出獨特的實力。台灣綠色科技產業總體規模持續上升，2024年綠色科技產業附加價值超過5,000億元，占國內生產毛額（GDP）2%，出口總額近2,000億元。
他表示，其中，在綠色科技產業的七個領域中，循環經濟領域無論在附加價值或就業人數方面均居首位，年增率接近10%。尤其循環經濟產業的附加價值，已占據綠色科技產業的三成，顯示循環經濟是帶動綠色經濟發展的重要引擎。
賴總統提到，台灣的電子與傳統製造業在全球供應鏈扮演關鍵角色，更展現出創新與循環的能力。台灣的食農領域也展現同樣優勢，運用科技與跨域合作，把農業剩餘材料轉化為可用材料、提升價值。台灣的回收制度更已累積30多年的經驗，回收率位居全球前五名，成為國際典範。
賴總統表示，台灣不僅能夠實現循環經濟，更願意將經驗分享給國際，許多論壇的參與者分享了各國在政策、產業實踐與公民參與的努力，台灣也願意持續扮演積極的行動者與協作者，將這次論壇所匯聚的經驗、想法與夥伴關係延續成下一階段的合作。
他相信只要保持這份決心與交流能量，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會秉持「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手前進。因此台灣提出了「循環經濟路徑圖」草案，未來將持續完善，並與各國合作邁向循環經濟。
賴總統表示，論壇的結束不是句點，而是新的起點，透過台灣與國際夥伴的共同努力，循環經濟將不只是討論，而會持續在台灣落實，並建立循環經濟的亞太合作生態系。期盼一起攜手，跨界合作、連結世代，將循環經濟的理念化為行動，證明「ASIA Can Lead」，為永續未來繼續努力。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言