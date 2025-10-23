建立亞太合作生態系 賴總統提「循環經濟路徑圖」

賴清德總統23日出席「2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式」。他表示，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，台灣因資源有限而培養出獨特的實力，不僅提出「循環經濟路徑圖」草案，也願意分享經驗，建立循環經濟的亞太合作生態系。

包括環境部長彭啓明、教育部長鄭英耀、經濟部次長江文若、循環台灣基金會董事長黃育徵等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，「2025亞太循環經濟論壇暨熱點」不僅是各國交流經驗、尋找解方的重要時刻，更是攜手為未來世代承擔責任的契機。期盼未來台灣再次舉辦論壇時，與會者都能穿著循環經濟的產品，身體力行、以身作則以行動落實理念的精神。

賴總統提到，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，無論是高科技產業或農業皆面臨相同問題。透過本次論壇的交流，循環經濟是一項可行的良方，可以看到各國已展開具體行動，實現永續的經濟模式並達到減碳目標。

他指出，要轉型循環的經濟模式，需要將循環創新轉化為「好生意」，並透過「好治理」以完善過程，這也正是論壇主題「引領循環合作」的精神所在，需要各國共同合作。

賴總統說，台灣是一個資源有限的島國，卻因為限制而培養出獨特的實力。台灣綠色科技產業總體規模持續上升，2024年綠色科技產業附加價值超過5,000億元，占國內生產毛額（GDP）2%，出口總額近2,000億元。

他表示，其中，在綠色科技產業的七個領域中，循環經濟領域無論在附加價值或就業人數方面均居首位，年增率接近10%。尤其循環經濟產業的附加價值，已占據綠色科技產業的三成，顯示循環經濟是帶動綠色經濟發展的重要引擎。

賴總統提到，台灣的電子與傳統製造業在全球供應鏈扮演關鍵角色，更展現出創新與循環的能力。台灣的食農領域也展現同樣優勢，運用科技與跨域合作，把農業剩餘材料轉化為可用材料、提升價值。台灣的回收制度更已累積30多年的經驗，回收率位居全球前五名，成為國際典範。

賴總統表示，台灣不僅能夠實現循環經濟，更願意將經驗分享給國際，許多論壇的參與者分享了各國在政策、產業實踐與公民參與的努力，台灣也願意持續扮演積極的行動者與協作者，將這次論壇所匯聚的經驗、想法與夥伴關係延續成下一階段的合作。

他相信只要保持這份決心與交流能量，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會秉持「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手前進。因此台灣提出了「循環經濟路徑圖」草案，未來將持續完善，並與各國合作邁向循環經濟。

賴總統表示，論壇的結束不是句點，而是新的起點，透過台灣與國際夥伴的共同努力，循環經濟將不只是討論，而會持續在台灣落實，並建立循環經濟的亞太合作生態系。期盼一起攜手，跨界合作、連結世代，將循環經濟的理念化為行動，證明「ASIA Can Lead」，為永續未來繼續努力。

