影／循環經濟論壇落幕 賴清德：下次應全穿循環經濟產品做的衣服

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統為閉幕式致詞時指出，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前。記者余承翰／攝影
2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統為閉幕式致詞時指出，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前。記者余承翰／攝影

2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統為閉幕式致詞時指出，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前。

賴清德致詞時笑說，下次台灣舉辦時，舉辦期間所有人穿的衣服通通都要是循環經濟下的產物，並說自己現在穿的也不及格，下次舉辦時他也要跟上循環經濟的腳步，獲得滿場喝采。

2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統（中）為閉幕式致詞時指出，並與環境部長彭啟明（右三）、教育部長鄭英耀（右二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統（中）為閉幕式致詞時指出，並與環境部長彭啟明（右三）、教育部長鄭英耀（右二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影

