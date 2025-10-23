快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

出席GCTF十周年論壇 蕭美琴：國際不公平對待不妨礙台灣幫忙意願

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴（左四）今天出席全球合作暨訓練架構(GCTF)成立十周年圓桌論壇時表示，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙台灣提供幫助的意願。圖／總統府提供
副總統蕭美琴（左四）今天出席全球合作暨訓練架構(GCTF)成立十周年圓桌論壇時表示，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙台灣提供幫助的意願。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今天出席全球合作暨訓練架構(GCTF)成立十周年圓桌論壇時表示，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙台灣渴望成為國際社會中一股良善的力量，及堅定展現出台灣提供幫助的意願。

蕭美琴表示，GCTF成立十周年，十年前台灣與美國共同提出這項倡議，接著日本、澳洲、加拿大及眾多理念相近國家也共襄盛舉。

蕭美琴指出，過去十年，全世界面臨嚴峻的挑戰—從全球疫情、供應鏈中斷，到氣候變遷、極端氣候、科技轉型及日益加劇的地緣政治緊張局勢。這些挑戰提醒我們，任何國家都無法獨自應對，只有在信任和共享價值的基礎上攜手合作，才能捍衛所有人的和平與繁榮。

蕭美琴提及，在國際參與方面，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙我們渴望成為國際社會中一股良善的力量，及堅定展現出台灣提供幫助的意願。「台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙」。

蕭美琴說，台灣透過夥伴關係與貢獻，持續證明自己是全球民主社群中可靠、負責且積極主動的一員，台灣的經驗展現了民主韌性。

展望未來，蕭美琴說，GCTF將持續演進，在ＡＩ治理、供應鏈安全、能源轉型及人道援助等新興議題上深化合作。期盼納入更多青年、智庫與公民社會夥伴，讓GCTF不僅是一個論壇，更是付諸行動的民主社群，攜手共同應對威權政權擴張、假訊息和氣候危機的挑戰。

GCTF成立十周年圓桌論壇，包括外交部長林佳龍美國在台協會台北辦事處處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、澳洲駐台北辦事處代表馮國斌、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗等多國駐台使節與會。蕭美琴還幽默表示，谷立言今天的出席，代表即使美國政府關門，台美關係的深化也不因此停歇。

蕭美琴 台美關係 美國在台協會 谷立言 林佳龍

延伸閱讀

國家品牌玉山獎揭曉 台壽抱回八項大獎

立委質詢產業聚落外移、技術流失等議題 國科會：關鍵技術不會外流

【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

相關新聞

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

立法院已三讀通過攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，立院今下午已將特別預算咨文送出，賴清德總統今晚6時許完成簽署並公布這項...

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

美麗島電子報今天公布最新民調，針對國內主要政黨好感度調查，民進黨以38.6%位居榜首，國民黨則以35.7%居次，民眾黨以...

普發現金更近了！立院送出韌性特別預算 待總統公布

立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統...

民調／賴卓體制滿意度回溫 賴總統信任度也突破四成

美麗島電子報今天公布最新民調，賴清德總統、行政院長卓榮泰滿意度回升，兩人分別為40.1%與37.5%，顯示綠營逐漸走出大...

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

【重磅快評】手握鑰匙 賴清德卻叫大法官拿斧頭劈門

憲法法庭停擺，部分民間團體昨天要求憲法法庭「自力突圍」，總統府回應時也要求大法官「集思共謀良策」自救。但不論自力突圍或自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。