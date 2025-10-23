出席GCTF十周年論壇 蕭美琴：國際不公平對待不妨礙台灣幫忙意願

副總統蕭美琴今天出席全球合作暨訓練架構(GCTF)成立十周年圓桌論壇時表示，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙台灣渴望成為國際社會中一股良善的力量，及堅定展現出台灣提供幫助的意願。

蕭美琴表示，GCTF成立十周年，十年前台灣與美國共同提出這項倡議，接著日本、澳洲、加拿大及眾多理念相近國家也共襄盛舉。

蕭美琴指出，過去十年，全世界面臨嚴峻的挑戰—從全球疫情、供應鏈中斷，到氣候變遷、極端氣候、科技轉型及日益加劇的地緣政治緊張局勢。這些挑戰提醒我們，任何國家都無法獨自應對，只有在信任和共享價值的基礎上攜手合作，才能捍衛所有人的和平與繁榮。

蕭美琴提及，在國際參與方面，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙我們渴望成為國際社會中一股良善的力量，及堅定展現出台灣提供幫助的意願。「台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙」。

蕭美琴說，台灣透過夥伴關係與貢獻，持續證明自己是全球民主社群中可靠、負責且積極主動的一員，台灣的經驗展現了民主韌性。

展望未來，蕭美琴說，GCTF將持續演進，在ＡＩ治理、供應鏈安全、能源轉型及人道援助等新興議題上深化合作。期盼納入更多青年、智庫與公民社會夥伴，讓GCTF不僅是一個論壇，更是付諸行動的民主社群，攜手共同應對威權政權擴張、假訊息和氣候危機的挑戰。

GCTF成立十周年圓桌論壇，包括外交部長林佳龍、美國在台協會台北辦事處處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、澳洲駐台北辦事處代表馮國斌、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗等多國駐台使節與會。蕭美琴還幽默表示，谷立言今天的出席，代表即使美國政府關門，台美關係的深化也不因此停歇。

