快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

聲援黃國昌向央廣索資 國民黨團批卓榮泰恐嚇部會首長：是心虛？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片。
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片。

民眾黨立委黃國昌央廣索資，疑涉機敏性資料，引發討論，行政院卓榮泰表示，未來資料不當外洩，不再是下屬問題，而是首長的問題。國民黨立院黨團今日下午發布聲明，質疑央廣是否有什麼不可告人之事？需要行政院長公然恐嚇部會首長不得外洩？這不是心虛，什麼才是心虛？

國民黨團表示，所謂的機敏性資料的定義是什麼？依據哪條法律受於行政部會首長決定適不適用？行政院、各部會均要依法行政，若無相關規定，所有資料由部會首長自行決定，這才是行政擴權，逃避立院監督。

國民黨團指出，民主法制正當性的基礎，就是來自國會的民主制衡與監督，而立法院做為全國最高民意機關，立法院監督行政院合法合憲，卓榮泰可以下令反制人民對於政府的監督嗎？這才是標準的毀憲亂政，民主法制的破壞者，就是卓榮泰。

國民黨團說明，政府公文上，有非常清楚的規範。依據「文書處理手冊」，機密文書區分為國家機密文書（等級區分為絕對機密、極機密、機密）及一般公務機密文書（等級僅有密）。還有不具備機密性或是經由解密後的普通案件，都有其相關法制化規範，其外洩與調閱也都有嚴格規範，這個才是制度化的處理，不容卓榮泰指手畫腳。

國民黨團表示，中央廣播電台為中華民國政府捐助成立的國家廣播電台，也是中華民國唯一專責向國際廣播的電台，現以「台灣之音」做為臺呼，以「台灣之音」自居，作為政府成員的一份子，接受朝野各政黨監督是其責任、義務。

國民黨團強調，只憑卓院長說：凡涉及機敏、個人、有疑慮、出乎常理、無法理解索資目的等情形，資料就可以由各部會首長自行核定是否提供，是誰給行政院如此權力？逃避國會監督。如今卓榮泰的反常作為，公然恐嚇部會首長，是否民進黨又有什麼人謀不臧的勾當，害怕被攤在陽光下？卓榮泰才應該立即公開所有立法委員的疑義，並接受調查，以示清白與負責。

行政院 國民黨 卓榮泰 央廣 立法院 黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

影／防範非洲豬瘟 卓榮泰、盧秀燕前進應變所開會

把非洲豬瘟疫情控制在台中！卓榮泰盼複製花蓮經驗 再現台灣熱心

台中爆非洲豬瘟 卓揆：中央地方一個精神 分數給人民打

卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

相關新聞

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

立法院已三讀通過攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，立院今下午已將特別預算咨文送出，賴清德總統今晚6時許完成簽署並公布這項...

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

美麗島電子報今天公布最新民調，針對國內主要政黨好感度調查，民進黨以38.6%位居榜首，國民黨則以35.7%居次，民眾黨以...

普發現金更近了！立院送出韌性特別預算 待總統公布

立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統...

民調／賴卓體制滿意度回溫 賴總統信任度也突破四成

美麗島電子報今天公布最新民調，賴清德總統、行政院長卓榮泰滿意度回升，兩人分別為40.1%與37.5%，顯示綠營逐漸走出大...

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

【重磅快評】手握鑰匙 賴清德卻叫大法官拿斧頭劈門

憲法法庭停擺，部分民間團體昨天要求憲法法庭「自力突圍」，總統府回應時也要求大法官「集思共謀良策」自救。但不論自力突圍或自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。