聲援黃國昌向央廣索資 國民黨團批卓榮泰恐嚇部會首長：是心虛？

民眾黨立委黃國昌向央廣索資，疑涉機敏性資料，引發討論，行政院長卓榮泰表示，未來資料不當外洩，不再是下屬問題，而是首長的問題。國民黨立院黨團今日下午發布聲明，質疑央廣是否有什麼不可告人之事？需要行政院長公然恐嚇部會首長不得外洩？這不是心虛，什麼才是心虛？

國民黨團表示，所謂的機敏性資料的定義是什麼？依據哪條法律受於行政部會首長決定適不適用？行政院、各部會均要依法行政，若無相關規定，所有資料由部會首長自行決定，這才是行政擴權，逃避立院監督。

國民黨團指出，民主法制正當性的基礎，就是來自國會的民主制衡與監督，而立法院做為全國最高民意機關，立法院監督行政院合法合憲，卓榮泰可以下令反制人民對於政府的監督嗎？這才是標準的毀憲亂政，民主法制的破壞者，就是卓榮泰。

國民黨團說明，政府公文上，有非常清楚的規範。依據「文書處理手冊」，機密文書區分為國家機密文書（等級區分為絕對機密、極機密、機密）及一般公務機密文書（等級僅有密）。還有不具備機密性或是經由解密後的普通案件，都有其相關法制化規範，其外洩與調閱也都有嚴格規範，這個才是制度化的處理，不容卓榮泰指手畫腳。

國民黨團表示，中央廣播電台為中華民國政府捐助成立的國家廣播電台，也是中華民國唯一專責向國際廣播的電台，現以「台灣之音」做為臺呼，以「台灣之音」自居，作為政府成員的一份子，接受朝野各政黨監督是其責任、義務。

國民黨團強調，只憑卓院長說：凡涉及機敏、個人、有疑慮、出乎常理、無法理解索資目的等情形，資料就可以由各部會首長自行核定是否提供，是誰給行政院如此權力？逃避國會監督。如今卓榮泰的反常作為，公然恐嚇部會首長，是否民進黨又有什麼人謀不臧的勾當，害怕被攤在陽光下？卓榮泰才應該立即公開所有立法委員的疑義，並接受調查，以示清白與負責。

