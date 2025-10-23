癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

衛福部最新民國111年癌症登記報告顯示，國人癌症新增人數持續上升，平均約每4分2秒就有1人確診，與前一年4分19秒相比，癌症時鐘快轉了17秒，除病人須面對漫長治療過程，家庭成員也需共同面對挑戰，尤其癌友子女，如何面對父母罹癌，是一大難題。為此，癌症希望基金會舉辦「癌友家庭親子營」活動，盼幫助癌症家庭「化癌症威脅為守護力量」。

乳癌病友珮君去年確診乳癌，確診初期選擇隱瞞病情、默默就診，不願讓孩子擔心。所幸，在這段艱難旅程中，先生始終陪伴左右。當珮君在第2次化療後開始掉髮，先生毅然剃髮陪伴同行，笑說，「一起剃髮後，我們就是並肩作戰的戰友。」她國三的兒子也說，媽媽生病後，更常關心她的心情，看到她身體不適卻故作堅強，心裡總是特別不捨。

「癌症對一個家庭的影響，從來不只是一場疾病。」癌症希望基金會台中希望小站主任吳佳霖表示，罹癌家庭在面對治療與經濟壓力時，可能不經意忽略孩子內心的恐懼與疑問，而親子營創造安全空間，幫助家庭重新開啟有關癌症的對話。

癌友家庭親子營中區主題為「家庭守護獸」。吳佳霖說，團隊以「怪獸」象徵癌症威脅，但隨著活動設計逐步深化，發現「怪獸」也能被轉化為守護力量，「當家庭願意面對癌症、勇於談論、甚至接納其存在，就有能力將恐懼轉化為愛與希望。」活動過程引導家庭共創「家庭旗幟」，在經歷過癌症如狂風暴雨的衝擊、撕裂後，再次重建並凝聚家庭的力量，將怪獸轉化成為「家庭守護獸」。

親子營結合癌症知識教育、情境遊戲以及藝術創作，讓家庭在陪伴中建立正確的癌症觀念，學會表達情緒與關懷。台中希望小站社工師徐慕怡說，參與者年齡層橫跨幼兒園到高中階段，不論是活潑的孩童或內向的青少年，都在創作中找到自我表達的方式。有位自稱「空氣」的國中生，兩天的營隊幾乎未發言，「孩子不需要被逼著表達，而是讓他知道就算沉默，他仍是家庭重要的一份子。」

癌症希望基金會指出，今年親子營活動結合企業界力量，有台灣安進志工隊的愛心同行，以實際行動陪伴癌友家庭，提供癌症家庭支持與力量。吳佳霖表示，志工參與令人深受感動，其中多位志工已連續多年投入，「他們在陪伴家庭的同時，也在互動中重新看見生命與陪伴的價值。」