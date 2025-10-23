普發現金更近了！立院送出韌性特別預算 待總統公布

快訊

中央社／ 台北23日電
立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統公布。本報資料照片
立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統公布。本報資料照片

立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統公布。

立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元預算新台幣2360億元。

財政部長莊翠雲日前表示，預計於總統公布特別預算當天說明普發現金相關時程，預計11月上旬起按次序發放。

據了解，全案經過立法院1週的整理後，全案在今天下午2時許送出立法院，待總統公布。

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政...

退撫基金遭批績效差才破產 學者駁：投資不可能解決財政問題

立法院司法及法制委員會今舉行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會，邀請專家學者、教師代表與政府機關代...

柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

傳任鄭麗文的文傳會主委 吳宗憲：沒被徵詢過 但球來就打

國民黨準主席鄭麗文的新人事布局將陸續公布，傳國民黨立委吳宗憲將任文傳會主委。吳宗憲本人表示，鄭麗文尚未徵詢過他，若真的徵...

