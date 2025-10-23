民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨
美麗島電子報今天公布最新民調，針對國內主要政黨好感度調查，民進黨以38.6%位居榜首，國民黨則以35.7%居次，民眾黨以32.6％排名第三。民調結果顯示，國民黨主席當選人鄭麗文反感大於好感，間接導致國民黨好感度遭到民進黨微幅超車。
根據民調結果，民進黨好感度為38.6％，相較上月增加3.1%，負向評價則為49.2%，相較上月減少2.9%；國民黨好感度為35.7%，相較上月減少0.9%，負向評價為46.6%，相較上月增加2.6%；民眾黨好感度為32.6%，相較上月減少0.8%；負向評價為46.5%，相較上月增加2.4%。
此外，中國共產黨好感度部分，民眾則幾乎呈現一面倒，僅有9.6%給予中共正向評價，高達74.9%皆給予負向評價。
本次民調也就在野黨主席進行調查，其中鄭麗文好感度為30.4%，反感度則為33.2%；民眾黨主席黃國昌好感度為30.1%，反感度則高達54.2%。
本次調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。
本次調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。
