快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席當選人鄭麗文。記者曾原信／攝影
國民黨主席當選人鄭麗文。記者曾原信／攝影

美麗島電子報今天公布最新民調，針對國內主要政黨好感度調查，民進黨以38.6%位居榜首，國民黨則以35.7%居次，民眾黨以32.6％排名第三。民調結果顯示，國民黨主席當選人鄭麗文反感大於好感，間接導致國民黨好感度遭到民進黨微幅超車。

根據民調結果，民進黨好感度為38.6％，相較上月增加3.1%，負向評價則為49.2%，相較上月減少2.9%；國民黨好感度為35.7%，相較上月減少0.9%，負向評價為46.6%，相較上月增加2.6%；民眾黨好感度為32.6%，相較上月減少0.8%；負向評價為46.5%，相較上月增加2.4%。

此外，中國共產黨好感度部分，民眾則幾乎呈現一面倒，僅有9.6%給予中共正向評價，高達74.9%皆給予負向評價。

本次民調也就在野黨主席進行調查，其中鄭麗文好感度為30.4%，反感度則為33.2%；民眾黨主席黃國昌好感度為30.1%，反感度則高達54.2%。

本次調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。

本次調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

根據民調結果，民眾黨主席黃國昌反感遠大於好感。圖／美麗島電子報提供
根據民調結果，民眾黨主席黃國昌反感遠大於好感。圖／美麗島電子報提供
根據民調結果，國民黨主席當選人鄭麗文反感大於好感。圖／美麗島電子報提供
根據民調結果，國民黨主席當選人鄭麗文反感大於好感。圖／美麗島電子報提供
美麗島電子報今天發布2025年10月國政民調結果摘要。圖／美麗島電子報提供
美麗島電子報今天發布2025年10月國政民調結果摘要。圖／美麗島電子報提供

民調 國民黨 黨主席 民進黨 鄭麗文 黃國昌 共產黨

延伸閱讀

民調／6成2民眾不認同鄭麗文「以中國人自豪」 言論

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

鄭麗文路線決定藍2028成敗 小笠原欣幸提2可能：黃金劇本有機會政黨輪替

游盈隆：鄭麗文恐是女版韓國瑜 是藍營救星或掃把星待驗證

相關新聞

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政...

退撫基金遭批績效差才破產 學者駁：投資不可能解決財政問題

立法院司法及法制委員會今舉行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會，邀請專家學者、教師代表與政府機關代...

柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

普發現金更近了！立院送出韌性特別預算 待總統公布

立法院17日三讀通過攸關普發現金的韌性特別預算，據了解，立法院在整理過相關內容後，今天下午2時許已將特別預算送出，待總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。