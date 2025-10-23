聽新聞
0:00 / 0:00
高市長初選菊系大將公開挺賴瑞隆 許智傑：有些話聽聽就好
2026民進黨高雄市長初選敲定明年初舉辦，爭取提名的立委許智傑及賴瑞隆同屬新潮流菊系，在高市議員黃彥毓、簡煥宗陸續宣布支持賴瑞隆之後，許智傑今天表示，新系沒定調支持單一人選，現在就是各自努力，有些話聽聽就好。
高雄4名綠委爭取下屆市長提名，湧言會及新潮流兩大派系在高雄市議會勢均力敵，湧言會率先整合力挺邱議瑩，許智傑與賴瑞隆則在新系內各自尋求立委及議員支持。
黃彥毓今年5月率先張掛與賴瑞隆同框看板，簡煥宗則在本月19日「簡煥宗摯友會」成立會上表態支持賴瑞隆。
許智傑今早到賴瑞隆選區小港關心鳳山水庫光電板問題，現場媒體問及兩人競爭情形。有關簡煥宗支持賴瑞隆一事，許回應，大家都是兄弟姐妹，各自努力，也會互相幫忙，沒有百分之一百的，因為都是黨內同志，未來定會團結一致，大家不用擔心。
媒體追問，新系是否會整合支持特定單一人選？許智傑表示，目前當然沒有這樣定調，應該這樣講，「互相支援沒有問題，至於怎麼說，怎麼講，有時候我們就聽聽就好」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言