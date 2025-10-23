高市長初選菊系大將公開挺賴瑞隆 許智傑：有些話聽聽就好

2026民進黨高雄市長初選敲定明年初舉辦，爭取提名的立委許智傑及賴瑞隆同屬新潮流菊系，在高市議員黃彥毓、簡煥宗陸續宣布支持賴瑞隆之後，許智傑今天表示，新系沒定調支持單一人選，現在就是各自努力，有些話聽聽就好。

高雄4名綠委爭取下屆市長提名，湧言會及新潮流兩大派系在高雄市議會勢均力敵，湧言會率先整合力挺邱議瑩，許智傑與賴瑞隆則在新系內各自尋求立委及議員支持。

黃彥毓今年5月率先張掛與賴瑞隆同框看板，簡煥宗則在本月19日「簡煥宗摯友會」成立會上表態支持賴瑞隆。

許智傑今早到賴瑞隆選區小港關心鳳山水庫光電板問題，現場媒體問及兩人競爭情形。有關簡煥宗支持賴瑞隆一事，許回應，大家都是兄弟姐妹，各自努力，也會互相幫忙，沒有百分之一百的，因為都是黨內同志，未來定會團結一致，大家不用擔心。

媒體追問，新系是否會整合支持特定單一人選？許智傑表示，目前當然沒有這樣定調，應該這樣講，「互相支援沒有問題，至於怎麼說，怎麼講，有時候我們就聽聽就好」。

