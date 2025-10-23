民調／賴卓體制滿意度回溫 賴總統信任度也突破四成

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報今天公布最新民調賴清德總統、行政院卓榮泰滿意度回升，兩人分別為40.1%與37.5%，顯示綠營逐漸走出大罷免潰敗的陰霾。

根據民調結果，賴總統執政滿意度為40.1％，相較上月增加4.6%，不滿意度則為53.3%，相較上月減少3.7%；賴總統信任度為41.7%，相較上月增加4.2%，不信任度為47.5%，相較上月減少4.8%。

另外，卓榮泰施政滿意度為37.5%，相較上月增加6.3%，不信任度為45.3%，相較上月減少4.7%。

針對國內經濟整體表現，32.2％的民眾給予正向評價，認為經濟正在往好的方向前進，相較上月微幅上升1.9％，不過也有62.5％的民眾呈現悲觀態度，相較上月微幅下降1.4％。

本次調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。

本次調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

民調 卓榮泰 賴清德 美麗島電子報 行政院

