退撫基金遭批績效差才破產 學者駁：投資不可能解決財政問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今舉行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會，邀請專家學者、教師代表與政府機關代表列席。有退休教師代表質疑，退休基金績效好，就不會破產，政府績效不好才是提早破產元兇。但有學者反駁，依賴投資報酬率解決財務問題，已被學術認證不可能，解決少子化問題才能解決財政問題。

立院司委會今舉行公聽會。台北市退休教職員權益促進會副理事長孫鳳群說，為何退休基金會破產，民間儲蓄險不會破產，因「該賺的錢沒賺夠，該補的錢沒補夠」。砍年金屬違法改革，稱舊制18%害基金破產是大騙局，政府績效不好才是提早破產元兇。政府不擺爛，基金績效好，就不會破產，不用撥補。

新北高級工業職業學校教師會理事長郭倍宇說，應停止逐年遞減所得替代率，也應比照勞保、國保、農保按物價指數，核實調整。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，年改後是否有「教師荒」，事實上不是教師荒，是「代理教師荒」，不是沒有人要當老師，是沒有人要當代理老師。代理教師薪資低、工時長，一年一聘缺保障，且教育人力結構失衡，教學品質受影響，現場長期超時又過勞，導師與行政加給都不足。她認為應提高待遇，教育行政專職化，提高鐘點費。

全教總文宣部主任羅德水指出，公教人員合計應撥補數，若分20年撥補，共應撥補4120億元，但若分10年撥補，只需撥補3370億元，也就是10年撥補比20年可為國庫省下750億元，政府卻執意採取總花費更多且明顯不利於基金財務永續的撥補方案。

東吳大學法學院客座教授董保城說，不能單單認為是為錢而來，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，孩子是全民的孩子，不是某一個政黨的孩子，砍軍公教是因為這群人不支持民進黨，否則為何不連勞工也改。憲判字第7號指出，少子化與年金改革造成教師延退、員額控管，使學校大量依賴代理老師，資深老師都不願意退休。他也質疑年改破壞政府信賴保護原則，再砍下去，「連包大人都買不起」。

清大前校長賀陳弘為公立高教發聲，表示大學師資是國際爭取的流動資產，應「先築巢，再引鳳」，薪資等於人才待遇的前段，退休金則是後段。公立大學教師薪資倍增，每年約需150億元；修復公立大學教師退休金，每年約需40億元。過去的成功經驗，創造了30年高效益的高校與護國高科技產業，不應輕捨成功經驗。前段輕，後段加重，是聰明策略。

屏東科大社工系教授林宏陽對於是否修法停砍年金持保留，他表示，結構性改革才是當務之急，年金保險制度瀕臨崩解，仍在討論所得替代率跟給付水準維持等，毫無意義，只在意退休者眼下的小確幸，無視工作人口身陷負擔跟困境。應結構性改革年金體系，使整體社會可負擔，建立涵蓋所有職業身分別的勞動年金保險，附加個別職業年金，另以稅收提供基礎保障，確保老年經濟安全，強化公私混合年金體系的建置。

針對基金投資解決年金財務問題，東吳大學社會系教授葉崇揚直言，要依賴投資報酬率來解決財務問題，所有國家都說這是不可能的，這是在學術上已認證的事情，因人口老化的速度遠超想像，在這情況下要依賴投資，完全不可能解決年金財務問題。且如果是依賴撥補，撥補本來的公教退撫，是由僱主跟勞工一起提撥錢，僱主即政府，勞工即教師或是公教人員，撥補會變成是用稅收撥補。他質疑，他繳的稅為何要幫忙撥補，為何不拿來解決少子化問題，如果少子化可以解決，財政問題才可以解決。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，綜合資料、數據，停止逐年降低所得替代率，還是會嚴重影響退撫基金、永續性跟世代公平。月退休金的調整機制目前跟物價指數5%連動，他仍認為這是較充實妥善的做法，不應該恢復與在職人員的薪俸掛鉤。但同時政府部門應履行承諾，依精算報告補足，足額撥補才能真正確保基金永續，也讓於教育現場辛苦的教職員跟政府之間有年改後續建立的信任。

教師荒 破產 財務

