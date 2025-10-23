民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者75%不認同，就連民眾黨支持者也有58.7%不認同，勢必對黃國昌產生負面影響。

根據震傳媒民調，如果黃國昌「指揮狗仔跟拍」為真，合計73%受訪者不認同，僅有10.2%受訪者認同此事。經過交叉分析發現，民進黨支持者88.1%不認同，國民黨支持者75%不認同，民眾黨支持者58.7%不認同。

針對族群分析，認同比例高於全國較多者為男性、30至39歲及專科學歷，不認同比例高於全國較多者為20至29歲、40至59歲，還有高中職、專科及研究所以上學歷。各族群不認同皆高於認同，而且比例超過五成。

本次民調是由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。 民調結果顯示，國民黨支持者75%不認同，民眾黨支持者也有58.7%不認同。圖／震傳媒提供 民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，總計共有73%受訪者不認同。圖／震傳媒提供

