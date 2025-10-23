民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿
民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者75%不認同，就連民眾黨支持者也有58.7%不認同，勢必對黃國昌產生負面影響。
根據震傳媒民調，如果黃國昌「指揮狗仔跟拍」為真，合計73%受訪者不認同，僅有10.2%受訪者認同此事。經過交叉分析發現，民進黨支持者88.1%不認同，國民黨支持者75%不認同，民眾黨支持者58.7%不認同。
針對族群分析，認同比例高於全國較多者為男性、30至39歲及專科學歷，不認同比例高於全國較多者為20至29歲、40至59歲，還有高中職、專科及研究所以上學歷。各族群不認同皆高於認同，而且比例超過五成。
本次民調是由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。
加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言