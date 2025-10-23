快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

牧師嘆大罷免後婦聯會仍不樂觀 11月12日迎「最後的審判」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，上午在婦聯會舉行，許多民眾參與唱詩、禱告，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影
「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，上午在婦聯會舉行，許多民眾參與唱詩、禱告，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影

婦聯會今舉行前第一夫人蔣宋美齡追思禮拜，會中牧師證道時突然講到，不要以為726、823過了就沒事，11月12日是婦聯會「最後的審判」，也就是攸關婦聯會生存的內政部「廢止立案」一案。婦聯會主委雷倩表示，該案於11月12日在最高行政法院是非常複雜的一關，要爭取憲法保障的集會結社自由，這不只是為婦聯會，也攸關國家民主法治及人權，希望大家都能關心。

婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」，眾多會員及各界人士出席，現場除感念蔣宋美齡過去的貢獻，也有幼兒園小詩班、管弦樂團等帶來演出，並有牧師證道。

其中在牧師李耀斌證道「行大事的耶和華」時講到，婦聯會目前情況仍危險，他常跟婦聯會的成員們說要「枕戈待旦」，不要認為726、823過了就可以高枕無憂，11月12日「最後的審判」就要來了，無論大家是不是基督徒，都請用禱告來做武器。

李耀斌表示，今天跟大家分享這段經文，就是要說婦聯會的前景並沒有那麼樂觀。在一連串讚美後，李耀斌也帶著大家禱告，內容除感謝外，也憂慮中華民國風雨飄搖，希望能下架民進黨，應求處敗壞、不務正業的政府官員以及賴清德總統，讓中華民國再次勝利、再次成為淨土。

據了解，婦聯會正面對四項司法案件，第一是黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，第二是黨產會宣布婦聯會財產的99.3%為不當取得並核定沒收，第三是內政部依政黨法廢止婦聯會立案，第四則是黨產會將美齡樓移轉國有。所謂「最後的審判」指攸關生存的「廢止立案」一案。

雷倩於會後受訪時說明，大家都知道婦聯會原本就不是國民黨出資捐贈或者是直接指導的組織，但是黨產會把他們視為附隨組織，沒收他們的財產，甚至也沒收美齡樓；內政部則逼迫他們要成為政黨，沒有成立時就撤銷他們的登記。這些不同的4個行政命令，都有在台北高等行政法院做訴訟，其中2個判決讓婦聯會的主張得到伸張。

雷倩表示，但黨產會、內政部仍舊上訴，所以他們在最高行政法院還有一關要過，11月12日就是非常複雜的一關，這是爭取人民受憲法保障的集會結社、財產等自由，他們會為不受政府公權力剝奪而做的奮鬥；這不只是為婦聯會，而是整個中華民國民主法治改革及人權，因此也希望大家關心。

婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」。記者李成蔭／攝影
婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」。記者李成蔭／攝影
婦聯會主委雷倩。記者李成蔭／攝影
婦聯會主委雷倩。記者李成蔭／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持。記者曾學仁／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持。記者曾學仁／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（左三）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影
婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（左三）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影
牧師李耀斌證道「行大事的耶和華」。記者李成蔭／攝影
牧師李耀斌證道「行大事的耶和華」。記者李成蔭／攝影
婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」，幼兒園小詩班帶來演出。記者李成蔭／攝影
婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」，幼兒園小詩班帶來演出。記者李成蔭／攝影

婦聯會 黨產會 內政部

延伸閱讀

影／婦聯會舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」

閃兵造假症狀五花八門 內政部：未來要看健保紀錄！上銬標準在哪？閃兵下場曝

BMI免役上限內政部擬拉到45 顧立雄：常備兵判定標準不變

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

相關新聞

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

中共第二十屆四中全會20日至23日在北京召開，審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。路透23日...

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政...

柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議...

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

為解決新版財政收支劃分法爭議，財政部日前邀集地方政府會商，預計年底前提出政院版財劃法修正草案。台東縣依據中央設算，明年度...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。