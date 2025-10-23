牧師嘆大罷免後婦聯會仍不樂觀 11月12日迎「最後的審判」

婦聯會今舉行前第一夫人蔣宋美齡追思禮拜，會中牧師證道時突然講到，不要以為726、823過了就沒事，11月12日是婦聯會「最後的審判」，也就是攸關婦聯會生存的內政部「廢止立案」一案。婦聯會主委雷倩表示，該案於11月12日在最高行政法院是非常複雜的一關，要爭取憲法保障的集會結社自由，這不只是為婦聯會，也攸關國家民主法治及人權，希望大家都能關心。

婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」，眾多會員及各界人士出席，現場除感念蔣宋美齡過去的貢獻，也有幼兒園小詩班、管弦樂團等帶來演出，並有牧師證道。

其中在牧師李耀斌證道「行大事的耶和華」時講到，婦聯會目前情況仍危險，他常跟婦聯會的成員們說要「枕戈待旦」，不要認為726、823過了就可以高枕無憂，11月12日「最後的審判」就要來了，無論大家是不是基督徒，都請用禱告來做武器。

李耀斌表示，今天跟大家分享這段經文，就是要說婦聯會的前景並沒有那麼樂觀。在一連串讚美後，李耀斌也帶著大家禱告，內容除感謝外，也憂慮中華民國風雨飄搖，希望能下架民進黨，應求處敗壞、不務正業的政府官員以及賴清德總統，讓中華民國再次勝利、再次成為淨土。

據了解，婦聯會正面對四項司法案件，第一是黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，第二是黨產會宣布婦聯會財產的99.3%為不當取得並核定沒收，第三是內政部依政黨法廢止婦聯會立案，第四則是黨產會將美齡樓移轉國有。所謂「最後的審判」指攸關生存的「廢止立案」一案。

雷倩於會後受訪時說明，大家都知道婦聯會原本就不是國民黨出資捐贈或者是直接指導的組織，但是黨產會把他們視為附隨組織，沒收他們的財產，甚至也沒收美齡樓；內政部則逼迫他們要成為政黨，沒有成立時就撤銷他們的登記。這些不同的4個行政命令，都有在台北高等行政法院做訴訟，其中2個判決讓婦聯會的主張得到伸張。

雷倩表示，但黨產會、內政部仍舊上訴，所以他們在最高行政法院還有一關要過，11月12日就是非常複雜的一關，這是爭取人民受憲法保障的集會結社、財產等自由，他們會為不受政府公權力剝奪而做的奮鬥；這不只是為婦聯會，而是整個中華民國民主法治改革及人權，因此也希望大家關心。 婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」。記者李成蔭／攝影 婦聯會主委雷倩。記者李成蔭／攝影 婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影 婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（圖）主持。記者曾學仁／攝影 婦聯會上午舉行「蔣宋美齡女士逝世二十二周年追思禮拜」，由主任委員雷倩（左三）主持，以感恩的心情，懷念蔣宋美齡女士為國家的貢獻。記者曾學仁／攝影 牧師李耀斌證道「行大事的耶和華」。記者李成蔭／攝影 婦聯會今天在婦聯會美齡樓舉行「創會主委蔣夫人逝世22周年追思禮拜」，幼兒園小詩班帶來演出。記者李成蔭／攝影

