對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

民進黨中央執委會昨天提名現任立委王美惠，參選明年嘉義市長，宣告市長選戰提前開打。相較之下，執政國民黨尚未啟動提名作業，引發支持者焦慮。明年即將卸任的嘉市長黃敏惠上午出席竹園派出所與交通隊西區分隊聯合新廳舍落成典禮後，針對媒體詢問國民黨市長人選提名，她表示，「人選要符合民之所欲，也要有奉獻的決心。」

黃敏惠指出，市長人選應具備服務熱忱與地方責任感，國民黨內若有人有意願，應「勇敢站出來」，展現帶領嘉義前進企圖心。對於新任黨主席鄭麗文上任後何時啟動提名作業，黃敏惠笑說，「這要去問黨主席、問黨部」，但她強調中央應該找到「願意為地方打拚、能夠結合民意、真正想做事的人」。

她進一步指出，民主政治的本質就是良性競爭，國民黨應推出有理念、肯努力、懂建設候選人，唯有如此，才能在市長選戰中獲得市民認同與支持。

黃敏惠表示，市府團隊多年來始終秉持「做好的原則，堅持做對的事」的理念，推動多項建設扎根民意。呼籲中央應正視嘉義長年資源不均、經費分配常遭忽略的現實，以高鐵嘉義聯外道路工程為例，縣市雙方已完成協調、地方也承諾分攤經費，嘉義市出資0.66億元、嘉義縣0.90億元，目前全案只待中央核定。

「中央既然同意負擔經費，就應盡速核定！」黃敏惠語氣堅定地說，地方民眾對交通改善的期待迫切，希望中央能以行動展現對嘉義的重視，讓嘉義不再被邊緣化。

