對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠上午出席竹園派出所與交通隊西區分隊聯合新廳舍落成典禮後，針對媒體詢問國民黨市長人選提名，她表示，「人選要符合民之所欲，也要有奉獻的決心。」記者魯永明／攝影
民進黨中央執委會昨天提名現任立委王美惠，參選明年嘉義市長，宣告市長選戰提前開打。相較之下，執政國民黨尚未啟動提名作業，引發支持者焦慮。明年即將卸任的嘉市長黃敏惠上午出席竹園派出所與交通隊西區分隊聯合新廳舍落成典禮後，針對媒體詢問國民黨市長人選提名，她表示，「人選要符合民之所欲，也要有奉獻的決心。」

黃敏惠指出，市長人選應具備服務熱忱與地方責任感，國民黨內若有人有意願，應「勇敢站出來」，展現帶領嘉義前進企圖心。對於新任黨主席鄭麗文上任後何時啟動提名作業，黃敏惠笑說，「這要去問黨主席、問黨部」，但她強調中央應該找到「願意為地方打拚、能夠結合民意、真正想做事的人」。

她進一步指出，民主政治的本質就是良性競爭，國民黨應推出有理念、肯努力、懂建設候選人，唯有如此，才能在市長選戰中獲得市民認同與支持。

黃敏惠表示，市府團隊多年來始終秉持「做好的原則，堅持做對的事」的理念，推動多項建設扎根民意。呼籲中央應正視嘉義長年資源不均、經費分配常遭忽略的現實，以高鐵嘉義聯外道路工程為例，縣市雙方已完成協調、地方也承諾分攤經費，嘉義市出資0.66億元、嘉義縣0.90億元，目前全案只待中央核定。

「中央既然同意負擔經費，就應盡速核定！」黃敏惠語氣堅定地說，地方民眾對交通改善的期待迫切，希望中央能以行動展現對嘉義的重視，讓嘉義不再被邊緣化。

相關新聞

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

中共第二十屆四中全會20日至23日在北京召開，審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。路透23日...

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政...

柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議...

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

為解決新版財政收支劃分法爭議，財政部日前邀集地方政府會商，預計年底前提出政院版財劃法修正草案。台東縣依據中央設算，明年度...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

