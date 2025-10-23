高雄市府各機關臉書狂轟柯志恩 藍營怒罵淪為側翼攻擊政敵

國民黨立委柯志恩日前踢爆高雄美濃大峽谷、大坪頂非法棄置等案，遭高雄市府連發澄清、砲轟柯抹黑，連帶市政府所有機關如區公所、戶政所等臉書粉絲專頁也轉發文章，質疑柯不懂法律；藍營市議員質疑此舉已違反行政中立，怒批區公所淪為網軍、領錢側翼，協助市府轉發文章、攻擊政敵，「全府一條龍狂轟柯志恩，已是民主之恥」。

日前立委柯志恩爆料質疑小港區大坪頂遭非法棄置瀝青廢棄物，市府大動作頻發圖文澄清為烏龍爆料，稱「柯志恩不懂都計規定，柯志恩如果不是雙標，就是連都計規定都搞不清楚」。議員許采蓁今質詢表示，市府臉書粉專分享文章後，其餘各部會高達48個臉書專頁也跟著分享貼文，包括戶政事務所、研考會、兵役處等單位。

「全府一條龍狂轟柯志恩，行政不中立已是民主之恥」，許采蓁表示，市府粉專不做政令宣導，卻已變成打擊政敵工具，行政單位成領錢側翼，市府操作媒體網軍做認知作戰，指名道姓攻擊在野黨委員，形象大扣分、公信力蕩然無存。市議員白喬茵也說，三民區前區長日前因要求下屬交出臉書帳號，遭指行政不中立被拔官，但市府根本也不中立。

白喬茵表示，高雄市各區公所已變成網軍養成班，茄萣區公所臉書粉專從9月10日至13日，4天內連續轉發5篇高雄市府對於盜採爛填砂石案的貼文，轉發內容甚至直指「柯志恩翻車」，鳳山區公所也是逐一轉發市府貼文，楠梓區公所甚至非轉發內文，而是直接撰寫文章，提及惡意政治操作、打臉、選舉到了、為了選票等字眼，全是政治性文字。

「區公所文章指名道姓，淪為攻擊政敵的打手！」白喬茵表示，全市38個行政區，有多達24個頻轉發市府文章，但也有部分單位不會，例如左營區公所從未轉發市府文章，區公所臉書小編撰文、轉發是經由上層指示，在地民眾追蹤區公所臉書是為了獲取地方生活資訊如重陽津貼、在地美食、地方節慶活動等，不是看粉專轉發攻擊內容。

白喬茵分析，區公所淪為網軍的原因，在於民政局長閻青智推動區公所粉絲專頁經營評核獎勵實施計畫，透過扣分機制強迫區公所小編轉發指定貼文，逾期即扣分影響考績，要求市府停止臉書評核賽事，更質疑為何市府攻擊柯志恩的文章何以變成指定貼文，該計劃原意是運用社群媒體提升政策行銷效益，「但卻讓大眾看到市府醜陋的一面」。

研考會主委陳博洲表示，市府各級單位對於市府遭不實抹黑的訊息，均有責任協助轉發訊息，「市府粉專只是澄清市政，從未用來攻擊政敵」。民政局長閻青智強調，市府團隊均會協助分享市府宣導事項，尤其針對特定人士對市府的抹黑，更有責任向市民澄清說明，但平時不會指定特定類別的貼文，要求各區公所轉發。

閻青智強調，全台各縣市均有做各單位臉書粉專評比，「台中市政府也有，議員不用雙標」，其屬鼓勵性質，除非如非洲豬瘟等即時民生議題，不會要求區公所即時回覆處理，「市府團隊是一體，所有的臉書政令宣導，或任何人對市府的抹黑，每個機關、粉專都有責任跳出來做說明澄清」。 民政局長閻青智強調，市府團隊均會協助分享市府宣導事項，尤其針對特定人士對市府的抹黑，更有責任向市民澄清說明。圖／翻攝自高雄市議會直播 高雄市府各機關臉書粉專近期頻頻轉發市府文章攻擊柯志恩，藍營市議員質疑已違反行政中立，怒批區公所已成網軍養成班、領錢側翼，全用來轉發文章、攻擊政敵。圖／翻攝自高雄市議會直播

