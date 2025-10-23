普發一萬還要等 政院：尚未收到立院函文

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院日前三讀通過攸關普發一萬元的韌性特別預算案。行政院今天指出，目前沒有收到立法院的函文，一旦收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會，向各界說明普發現金流程，以及相關網站規劃。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算2360億元。根據韌性特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

按照往例，預算案經立法院三讀通過後，應由立法院應至總統府，總統須在10天內公告。財政部長莊翠雲預告，總統公告當天財政部將開記者會說明，11月上旬就可按次序發放」；發放方式比照先前普發現金6000元的方式辦理。

對於是否已收到韌性特別預算相關條文，行政院發言人李慧芝說，立法院還未送到行政院來，一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

行政院 立法院 發現金

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

中共第二十屆四中全會20日至23日在北京召開，審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。路透23日...

民調／73%民眾不認同「黃國昌指揮狗仔跟拍」 近六成小草也不滿

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍爭議，震傳媒今天公布最新民調，結果顯示如果此事為真，總計共有73%受訪者不認同，其中國民黨支持者...

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政...

柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議...

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

為解決新版財政收支劃分法爭議，財政部日前邀集地方政府會商，預計年底前提出政院版財劃法修正草案。台東縣依據中央設算，明年度...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

