普發一萬還要等 政院：尚未收到立院函文

立法院日前三讀通過攸關普發一萬元的韌性特別預算案。行政院今天指出，目前沒有收到立法院的函文，一旦收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會，向各界說明普發現金流程，以及相關網站規劃。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算2360億元。根據韌性特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

按照往例，預算案經立法院三讀通過後，應由立法院應至總統府，總統須在10天內公告。財政部長莊翠雲預告，總統公告當天財政部將開記者會說明，11月上旬就可按次序發放」；發放方式比照先前普發現金6000元的方式辦理。

對於是否已收到韌性特別預算相關條文，行政院發言人李慧芝說，立法院還未送到行政院來，一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

