卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

國民黨立委翁曉玲曾因索取戰時糧食配送地圖挨批，近日又發生民眾黨立委黃國昌辦公室向央廣索取機密文件。行政院長卓榮泰今天下令各部會首長，凡涉及機敏、個人等內容不能揭露，若有疑慮，部會首長應親自核定，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會轉述卓揆提示指出，國會向行政部門索取資料，基於憲法精神，當然要詳實提供，且在時間內給立委正確資訊，這也是在幫助政策說明，能讓立委了解政府政策是絕對重要的。

話鋒一轉，卓揆強調，凡涉及機敏、個人、有疑慮、出乎常理等無法理解索資目的的內容；他說，為維持政府正常運作，避免內部討論過程被誤會，以及重要基礎關鍵設施安全維護，這些都不能揭露。

卓榮泰要求，各部會首長即時下令所屬單位嚴格審視內容，如有上述疑慮，部會首長應親自核定才能對外提供；如果無法做決定，對於這些有更多疑慮的少數案件，直接送行政院秘書長來做最後決定。

卓榮泰強調，政府有義務及責任維護國家安全體制，要讓國家行政作業能順利、健全運作，也必須尊重個人基本隱私，以及基本人權，因此請各部會首長要做此處置，分層負責要清楚，未來如果資料不當外洩，不再是下屬的問題，而是首長的問題，希望首長務必達成。

