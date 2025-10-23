柯文哲涉公益侵占投資電影公司？ 邱復生出庭作證：我是國民黨的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司100萬元，合議庭今天傳邱作證；邱稱，他是國民黨的，不會參與民眾黨工作，提供專業網路企畫案與政黨無關。

檢方指控，柯文哲、柯辦前主任李文宗為投資邱復生的營利事業，匯款100萬元給邱復生的國際電影公司，以此方式涉公益侵占罪，柯、李都不認罪。

邱復生今出庭證稱，他從事專業媒體、影視三、四十年，柯第一次選市長時來家拜訪，2023年選總統也來過，柯跟他說民眾黨有「母雞帶不動小雞」的問題，請他協助作網路生態、市場調查，於是請員工羅智華去國際電影公司規畫「新媒體影音平台行銷及策略規畫服務」企畫案。

邱證稱，國際電影公司接手柯文哲的案子前一年已恢復發行電影的業務，柯每回都在晚上9點以後來家裡，他與柯討論網路生態、情形，分析柯、民眾黨於大選後的網路生態給柯，企畫書合約總金額100萬元柯有付款，他花六、七十萬元找人寫了三個月。

邱復生說，柯的臉書有200萬人追蹤、YOUTUBE有100萬人，所以幫柯將民眾黨整合為「網路政黨」、「智慧政黨」，邱說，台灣的網路是被動的，要做就做即時互動，至於曾表示柯沒有錢的事，是認為國民黨、民進黨有組織但民眾黨沒有，目標是幫忙打造一個200萬人的社群。

邱復生說，企畫案做完後，2024年5月柯找民眾黨副秘書長許甫到家聽他們一頁頁解釋，柯聽完後，就將紙本、電子檔交給柯。

邱說，國際電影公司接柯的案子前一年發行「悲情城市」，公司不是零運作，是零零散散有運作；對於前木可公司負責人李文娟傳訊息給柯指國際電影公司「財報呈現虧損」、「現況是只有一、兩人的工作室」等，邱說，不知道根據的是什麼。

邱復生證稱，他有與柯口頭約定企畫案如賺了錢要抽20%利潤，不過，第一階段企畫完成後本來有第二階段，但柯就出事了。

邱說，他接柯的企畫案是在大選結束後，不會影響其他政黨；邱還說，他是國民黨的，不會參與民眾黨的工作，而且企畫案是提供專業的工作與架構，與政黨無關。

柯文哲的辯護人說，依邱復生的證詞，柯請邱幫忙並非為了個人，而是為了民眾黨，且企畫案有明確項目，也不是檢方指控的「投資」、「分紅」，100萬元純用於黨務發展，不為一己之私，檢方為了羅織柯入罪才濫訴。

公訴檢察官說，依邱復生的證詞，柯要的是網路事業，邱與柯才有分潤、抽成的問題，定性上是營利行為的企畫案，不能使用公益性質的錢支付；柯付邱100萬元只是開端，柯與邱在選後才簽約，公益的錢怎麼使用是重要的紀律問題。 台北地方法院審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，今天傳喚台開公司前董事長邱復生作證。記者胡經周／攝影

