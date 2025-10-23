台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

台灣光復節即將到來之際，近日「台灣地位未定論」及「台灣光復」議題引發外界討論。前桃園縣中壢市副市長葉連燈珍藏「戰後國民政府接收台灣清冊」，他今表示清冊上清楚記載二戰後台灣是由中華民國接收，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。

近日美國在台協會（AIT）及民進黨相繼重提台灣地位未定論，喜歡收藏歷史文物的74歲葉連燈，30多年前在偶然機會，於台北一間老書店收藏二戰結束後國民政府派陳儀來台軍事接收的兩大清冊正本；葉連燈說，過去他多次向政府各檔案單位詢查，都完全無留下此清冊。

葉連燈回憶，自己從27歲時就非常喜歡歷史，過去也常到中國大陸、日本等地看歷史文物，當時在台北書店看到這套清冊，思考了2天決定以不斐的價格收購並珍藏，後來在清冊內發現隱夾數張日本提交時軍方各單位所用的「關防」，也就是當時的原印鑑，認為戰後台灣到底歸屬誰，已經作了強力歷史見證。

戰後國民政府接收台灣清冊總共有2冊，每冊厚約7公分，封面上註明「台灣警備總司令部軍事接收總清冊」等字樣，為當時戰敗的日方將台灣本島所有資產物資全數造冊，移交給中華民國。清冊內詳列當年台、日交接軍事基地的細目，包括基地位置、地圖、武器、甚至鍋碗瓢盆等細節都記得一清二楚。

葉連燈表示，清冊內清晰可見日方各軍事單位共蓋上49枚關防印鑑章，移交清冊內清楚載明，日方是將台灣本島移交給中華民國政府，更可以感受到一個戰敗國家可以井然有序地退出舞台，造清冊移交，這是人類戰爭史所罕見，因此老一輩的人總說「日本精神」。

正逢10月25日台灣光復節，葉連燈想藉機會以清冊提出說明，二戰後台灣是由中華民國接收，認為外界近日提出二戰後台灣地位未定論的存疑，他尊重其看法和立場，但當年戰後日本將台灣本島移交給中華民國時，若有存疑為何不提出？現已過約80年再提出，無論法理或情理已無任何意義。 清冊內詳列當年台、日交接軍事基地的細目，包括基地位置、地圖、武器、甚至鍋碗瓢盆等細節都記得一清二楚。記者周嘉茹／攝影 葉連燈珍藏的戰後國民政府接收台灣清冊總共有2冊，每冊厚約7公分，封面上註明「台灣警備總司令部軍事接收總清冊」等字樣。記者周嘉茹／攝影 葉連燈指出清冊上清楚記載二戰後台灣是由中華民國接收，上面更有日本近50枚關防，認為「中華民國是最大公約數」。記者周嘉茹／攝影

