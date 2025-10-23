史瓦帝尼環境部長：台灣是重要夥伴 堅定為台發聲

快訊

中央社／ 台北23日電

史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲率團訪台，外交部林佳龍接見時表示，今年4月出訪史國，欣見姆孔妲年內回訪。姆孔妲則說，台灣是重要夥伴，史國始終堅定在國際場域為台發聲。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於22日下午接見並歡迎史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲（Jane Mkhonta-Simelane）訪問團，雙方就觀光、生態保育及氣候變遷等議題深入交換意見。

林佳龍提到，今年4月訪史期間，他曾在姆孔妲陪同下參訪Hlane王家國家公園並代表政府捐贈100萬史鍰用以建設犀牛新棲地圍籬，協助犀牛保育，並為新生小犀牛命名為福爾摩莎（Formosa），象徵台史在全球犀牛保育等議題並肩合作，欣見姆孔妲及王家自然保育顧問芮里（Terence Evezard Reilly，另譯：泰德雷利）夫婦年內應邀回訪，持續深化雙邊觀光及保育交流。

林佳龍說明，今年9月底推動赴史國觀光踩線團，台灣旅遊業者均驚艷史國擁有的豐富自然生態及人文觀光資源，他深信台灣赴史國的觀光客人數增長指日可待。

姆孔妲表示，此行有助深入了解台灣在觀光、生態保育及環境政策等方面的具體成果與經驗。台灣是史瓦帝尼的重要夥伴，感謝台灣長期支持史國各項發展，史王與史國政府亦始終堅定在國際場域為台灣發聲。

姆孔妲進一步指出，史國期望在2027年前達成吸引200萬觀光人次的目標，她相信在台灣協助下，有助史國加速達標，也期待與台灣續在氣候變遷等領域深化交流，實現雙邊互惠共榮的願景。

外交部表示，芮里親自送上數幅印有包括福爾摩莎在內的犀牛印刷海報。林佳龍除向訪團成員贈送具台灣特色的木雕及高山茶外，也特別致贈「和林佳龍一起去旅行」旅行書。

外交部政務次長吳志中同日晚間設宴歡迎訪團一行，林佳龍的夫人廖婉如特別代表與宴，席間與姆孔妲就生態等議題熱烈討論，其他與宴賓客包括環境部長彭啓明、交通部常務次長林國顯等人也與訪團充分交換意見。

外交部 林佳龍 史瓦帝尼

