GCTF10週年 蕭副總統：國際不平待遇無法阻台灣幫忙

今年適逢GCTF成立10週年，蕭副總統今天表示，台灣人深感國際社會不公平待遇，但這阻止不了台灣人提供協助的意願。期勉GCTF下個10年持續以民主合作燈塔發光發熱，帶給世界希望、和平以及永續。

全球合作暨訓練架構（GCTF）成立10週年圓桌論壇上午在政治大學舉行，副總統蕭美琴出席致詞為論壇揭幕，外交部長林佳龍、北美司長王良玉以及美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之、澳洲駐台代表馮國斌（Robert Niel Fergusson）以及加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）等多國駐台使節代表與會。

蕭副總統致詞時表示，GCTF的起心動念是要與國際社會分享專業，如今已成為國際合作的蓬勃平台，以共享民主價值以及共同目標連結人們。

蕭副總統說，這10年來，世界面臨全球流行疾病、供應鏈中斷、氣候變遷、技術轉型以及地緣政治緊張加劇，提醒人們「沒有任何國家能單獨面對挑戰」。只有基於信任與共享價值的合作，才能捍衛和平與繁榮。

蕭副總統逐一向成員國駐台代表致意，感謝谷立言到場展現夥伴關係將愈發茁壯，「連美國政府關門都無法阻止」，也確保美國將持續支持自由、開放以及以規則為基礎的國際秩序。

蕭副總統表示，感謝日本在災變援助、海事合作的領導能力、肯定澳洲在能源轉型以及環境永續的努力，以及加拿大去年加入GCTF所帶來的新能量。還有瑞典、斯洛伐克、瓜地馬拉、荷蘭、芬蘭、以色列、歐盟、聖露西亞、芬蘭以及英國等提供多元觀點以強化GCTF。

蕭副總統指出，說到國際參與，許多台灣人深感國際社會的不公平待遇，但這阻止不了台灣人成為國際上良善力量的欲望，堅定展現提供協助的意願。

蕭副總統強調，「台灣能幫忙，台灣也正在幫忙」。台灣透過夥伴關係和貢獻，在在證明自己是可靠、負責任且積極的全球民主社會一員，台灣經驗展現民主韌性。

展望未來，蕭副總統期許，GCTF將持續進化，就人工智慧治理、供應鏈安全、能源轉型延續以及人道救援等新興議題深化合作，尤其各國一再遭遇天然災害對當地社會造成了困難。

蕭副總統說，10年是有意義的里程碑，也是新的開始。希望信任以及夥伴精神能延續到下一個10年，確保GCTF持續以民主合作燈塔發光發熱，帶給世界希望、和平以及永續。

GCTF於2015年由台灣與美國共同創立，目前有日本、澳洲、加拿大等理念相近國加入。至今舉辦近百場國際研習營，吸引超過135國、超過1萬名與會者，議題涵蓋網路安全、公共衛生、人道援助與災害救援、能源效率、供應鏈韌性及媒體素養等。

商品推薦