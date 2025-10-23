下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

中共第二十屆四中全會20日至23日在北京召開，審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。路透23日引述知情官員報導，台灣正謹慎關注中方是否可能在其中試圖對金門群島施加經濟控制。

2位知情官員透露，台灣正特別關注「十五五規畫」是否提及與金門深化經濟整合的內容。對台北方面來說，金門靠近中國大陸，使其在北京的經濟與政治影響力下格外脆弱，尤其許多居民與中國有緊密的家庭和商業聯繫，又距廈門市僅一段短程船程，方便工作或購物，也定期從中國取得水源。

官員表示，北京若將金門納入其經濟發展計畫，可能試圖建立事實上的管轄權，進一步加劇兩岸緊張。一位資深台灣知情官員說：「兩岸關係可能從過去的主權爭議，轉變為對管轄權的競爭。」另一位研究此問題的區域官員表示，中國若提出新經濟藍圖，可能推動對金門的事實性行政控制，並推動統一議程。

陸委會表示，在中共四中全會公布具體政策前，不會對此發表評論。中國國台辦尚未回應。國民黨籍金門立委陳玉珍表示，中國確實希望與金門有更緊密的經濟整合，但主權不容妥協。她補充指出：「金門是中華民國的領土，管轄權屬於中華民國，這一點無可置疑。」

官員指出，台灣高度關注中國正在建設、未經台北批准的金廈跨海大橋，以及預定2026年啟用、距離金門僅約3公里的廈門翔安國際機場。台北方面擔心，更大的整合可能侵蝕台灣主權。

台灣官員表示：「如果他們試圖推進這座橋，這將牽涉到我們的國家安全，該怎麼辦？」他補充指出，這樣的提案也可能在當地居民、中央政府和軍方之間製造分裂。他警告，若共軍膽敢入侵金門，「我們可能成為下一個克里米亞。」指2014年克里米亞經爭議公投後被俄羅斯吞併的事件。

可以確定的是，金門與克里米亞有所不同：克里米亞有許多人認同自己是俄羅斯人，而非烏克蘭人；在金門，大多數人認同自己是中國人，但屬於中華民國。

這位官員表示，廈門翔安國際機場距離金門如此之近，可能帶來航空安全風險，而中方尚未就此主動討論。他補充指出，這座新機場可能成為中國進一步主張金門管轄權的途徑。他說：「互相發展並非壞事，但如果這是為了併吞目的，就是問題所在。」

