財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天前往縣議會舉行年度施政報告。記者尤聰光／攝影
為解決新版財政收支劃分法爭議，財政部日前邀集地方政府會商，預計年底前提出政院版財劃法修正草案。台東縣依據中央設算，明年度將增加131億元，不過，縣長饒慶鈴今天施政報告表示，加加減減縣府實質可用財源所剩無幾，怨早知不要當財政模範生。

饒慶鈴指出，看似增加131億元統籌分配稅款，其實經過精算，中央大刪減一般性補助款46億元及計畫型補助款46億元，且一般性補助款過去地方不用配合款，現在需要分擔，連同計畫型補助款，分攤比例最高達60% ，縣府預估配合款達40億元。

她說，縣府過去財政成績都是名列前茅，是縣市政府多年的模範生，如今中央財劃法設算，等同懲罰模範生，早知道她就不要當；因此，明年實質可用財源所剩無幾，約20億元左右，預算有限下，就必須排定施政優先順序，也鼓勵鄉鎮公所先用自己的預算做建設。

今天上午饒慶鈴前往議會進行年度施政報告，她以縣府團隊透過「一快一慢」的策略推動慢經濟，逐步完成各項施政展現亮眼成績，包括觀光、社福、醫療、交通及建設等，把施政方向主軸用有理念、有風格的向議員說明。並把重點放在財劃法預算編列及2026台東博覽會。

另饒慶鈴針對非洲豬瘟也提出縣府作為，包括昨起至27日止實施禁運禁宰，過去斃死豬載往屏東化製，即日起改由新設置的生物處理機資源化處理；目前台東縣內各養豬場均無異常，農業處及動防所持續強化監測及檢查，全力防堵疫情。

非洲豬瘟 財政收支劃分法 補助款

