黨內初選腳步逼近 林俊憲拋「里政三願景」加強基層力量
民進黨2026台南市長黨內初選預計11月10日起登記領表，有意角逐的立委林俊憲自10月起幾乎每周都會舉行政策發佈會，今以「里政三願景」為主題，提出增加里建設經費、發放鄰長工作費、建立里政溝通平台等3大方向，強調未來要讓基層有力量、市政有效率。
林俊憲表示，從疫情開始到今年台南的地震、風災，里鄰長始終站在第一線協助通報災情，也承擔防疫最前線的重任，未來台南若要更加安全、有韌性，關鍵就在於基層治理的升級，因此提出「里政三願景」。
他說明，里政三願景以3大方向為主，其一讓里政更有資源，因台南全市達649里，但里鄰建設經費每里僅13萬，主張建立「分級補助制度」，將經費提高至15萬元，再依人口、面積等條件彈性調整；其二要讓鄰長付出有回報，建議每月發放2000元「工作協助費」，取代年度慰勞金。
其三「讓市政與基層連結」，林俊憲說，未來將成立里政數位平台，讓里長能即時上傳建議與災情通報，市府也能快速掌握資訊並調度資源，並結合定期里政實體座談會，形成「線上即時互通、線下實體對話」的雙軌運作，強化市府與基層的協作效率。
林俊憲強調，城市的韌性來自每位里鄰長的行動力，推動「里政三願景」的核心是讓市政回到基層、傾聽地方、強化連結，「讓里長有資源、讓鄰長有力量、讓市府聽得見民意」，這將是台南邁向韌性城市的重要起點。
