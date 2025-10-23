日本高市政府發言人木原稔提及台灣 盼深化合作

日本內閣官房長官木原稔22日在記者會提到與台灣的關係時表示，「高市內閣計劃根據以往維持非政府間實務關係的基本立場，進一步深化合作與交流」。

日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗本月21日被選為新任首相後，延攬木原擔任相當於日本政府發言人的內閣官房長官。而高市的新內閣也在當天正式上任。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，木原昨天在臨時內閣會議過後的記者會提及台灣時指出，「對於我國而言，是共享基本價值，具有密切經濟關係與人員密切往來，極為重要的夥伴，以及重要的友人」。

根據木原的事務所，他就任內閣官房長官後，也會繼續擔任重視對台關係的跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）的事務局長。

他昨天在記者會上被問到是否會持續擔任日華懇的事務局長時回應，「我雖然擔任各式各樣的議員聯盟職務，但我優先面對官房長官職務的立場不會改變」。

另外，木原提到對中國的關係時說明，「迄今日中領袖已確認大方向，也就是全面性推動戰略互惠關係，以及打造建設性且穩定的關係。高市內閣的立場，會根據這個大方向，進一步加強溝通，透過雙方的努力減少課題與懸而未解的議題，並增加理解與合作」。

