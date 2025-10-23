川習會前台灣焦慮升高！外媒：賴政府急拉攏MAGA 理念落差考驗民進黨

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
賴清德總統10日發表國慶演說。歐新社
新加坡彭博資訊23日報導，隨著川習會即將到來，消息人士透露台灣賴清德政府近來積極拉攏「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營媒體與保守派領袖，試圖博取美國總統川普關注台灣議題，反映台北對於美中會談可能損及台灣利益的憂慮漸增，即使執政民進黨與MAGA派的路線幾乎沒有交集，且已經因而曾造成一些尷尬場面。

近幾個月來，賴清德總統與蕭美琴副總統均登上美國保守派主持的Podcast節目，向川普陣營傳達台灣立場，由台灣駐美代表俞大㵢主導相關行動，俞大㵢也現身川普前幕僚班農的節目「戰情室」（War Room）表示，「我們正在外交戰壕中全力奮戰」。

消息人士表示，這項策略的目的是希望讓台灣議題能成為川普的優先考量。由於賴清德受到外交限制，無法與美國總統一對一接觸，即使如此，賴清德政府仍展開接觸行動，這令部分台北官員感到意外。其中一名消息人士指出，這點反映賴清德的急迫性。

彭博經濟研究員法拉爾（Adam Farrar）分析指出：「賴清德在美國保守派媒體展開全面宣傳攻勢，反映出台北對川普意向的不安日益升高。」他指出，即使台積電加碼投資美國一千億美元，也未能明顯提升台灣在華府的地位。

彭博報導指出，美國雖仍是台灣最重要的軍事支援來源，但近來跡象顯示，川普對台灣的支持可能有所動搖。曾經能約束川普交易式外交政策的對中鷹派，正逐漸退居次位。

報導還提到，民進黨倡導的自由派社會價值，與MAGA的保守路線幾乎沒有交集，而這種理念上的落差近來已經導致一些尷尬場面。

台灣國防安全研究院10月8日邀請美國前白宮政治主任、保守政治行動會議（CPAC）主席施拉普（Matt Schlapp）出席「2025台北安全對話」並發表演說。

施拉普在半小時演說中，花近7分鐘抨擊「覺醒文化」（wokeness）與美國非法移民問題，令部分與會者驚訝，擔心他將活動變成MAGA集會。施拉普其後在場邊接受彭博新聞訪問時表示，在2025年前，台北從未主動接觸過他的組織。

智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）指出，台灣如今正試圖在「進步民主國家」的身份與「加強與川普關係」之間取得平衡。他補充說，這雖可能在國內引發批評，但「反映出台灣政府在美中關係不確定性升高之際，為維持對美關係所展現的務實態度」。

