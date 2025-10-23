19死5失蹤 別忘了光復鄉⋯洪災滿月重建之路還很漫長

花蓮光復鄉洪災迄今已滿月，這場台灣罕見的重大堰塞湖災害，是可預見卻來不及阻止的悲劇，至今仍有重建家園、堰塞湖隱患和究責等三大難題待解。災民淚訴，事發1個月了，希望政府以更務實、長遠的科學與工程作為，讓罹難者不白白犧牲，悲劇別再重演。

今年7月26日，花蓮馬太鞍溪上游發現一座堰塞湖，蓄水量從1400萬噸暴增到9100萬噸，終至9月23日溢流潰壩，相關單位一路監控仍無法阻止洪水奔流10多公里，沖斷下游台9線馬太鞍溪橋，損害長達2860公尺堤防，洪流灌入光復鄉，造成19人死亡、5人失聯，157人受傷，許多罹難者都是住一樓平房、逃生不及的長輩。

光復鄉滿目瘡痍，在5萬7千人次國軍、45萬人次「鏟子超人」的幫助下，滿月前夕家屋清淤1600戶房屋，側溝清了47.8公里，淤泥及垃圾清除超過40萬公噸，堰塞湖約有150萬噸水，受損堤防加上太空包，已加高到6公尺，昨也解除紅色警戒、降為常態警戒，中央前進協調所任務暫告段落，昨宣布退場轉型為任務編組。

「任何救災不是一人可擔當，一定要集眾人之力。」總協調官季連成昨說，敬佩國軍在國家有難站在第一線、感謝鏟子超人從各方前來，也強調失聯者的救援不會中斷，另外國家災防機制要修正，未來才能因應劇烈天氣變化。

看似一切回到日常，但災區生活機能仍然陷入停擺，走在街道上，仍可看見許多人家一樓沒桌椅、沒家電，就連門窗都沒有，只用一張帆布草草遮蓋，街上根本買不到生鮮蔬菜，餐飲、小吃店家生財器具全被大水流走，無法營業，想吃一頓熱食，竟成受災戶最大的奢求。

家園重建更是漫漫長路，農田覆蓋600萬公噸淤土未解，斷了農民生計，也約280名災民流離失所，還住在旅館或安置中心，佛祖街一帶的重災區有71戶埋在泥堆裡難再居住，也有阿陶莫、Fata'an部落族人提出集體安置訴求，期盼政府以「離災不離村」提出方案，國土署昨說，會跟受災戶面對面座談，希望有共識。

最大的難題是花蓮1個月內出現3個堰塞湖，內政部前部長李鴻源曾示警，馬太鞍溪上游留有2億立方土石，仍有崩塌形成堰塞湖的可能；就在洪災滿月的前幾天，太魯閣立霧溪、馬太鞍溪上游連續發現新的堰塞湖，其中馬太鞍溪第二個堰塞湖前晚溢流，淹過涵管便道，交通又受影響，災民感嘆，何時才能遠離堰塞湖夢魘？

究責是現在進行式，行政院長卓榮泰洪災翌日到花蓮勘災時，一句「撤離有瑕疵」，為究責開了頭，接續30日在立法院施政報告時也說，必要的檢討、究責將展開；花蓮地檢署第一時間分案調查是否有公務員廢弛職務、涉及過失致死等，但至今仍未見相關究責報告與司法重大突破。

被洪水沖走的陽明交大退休教授高銘盛至今失蹤，高妻幸運獲救、剛出院，她說，事發前兩天，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，決定了佛祖街這些「民可使由之、不可使知之」的老百姓的命運，大家渾然不知自己即將被推入鬼門關。

高妻說，那天黑泥翻滾而下，他們之所以仍待在家裡，並非不聽勸，而是沒有顯示危險迫近的具體資訊，沒機會做出正確判斷與行動，「可以接受天災奪走家園，但不該讓原本能自救的人命，被資訊不透明輕易犧牲」。 花蓮堰塞湖9月23日溢流潰壩造成光復鄉重創，市區許多房屋泡在淤泥中。報系資料照片 花蓮光復鄉佛祖街經過清理後，已可看到部分渠道。記者王思慧／攝影 花蓮光復鄉佛祖街還有部分房屋周邊都是砂土，仍待清理。記者王思慧／攝影 林保署9月24日透過無人機現場空拍馬太鞍溪堰塞湖影像。圖／林業及自然保育署提供 花蓮堰塞湖9月23日溢流潰壩造成光復鄉重創，位於光復溪旁的農田全被厚厚黑泥填平，只剩屋頂露出。報系資料照片

