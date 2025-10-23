聽新聞
備戰2026 藍：18縣市已有規畫人選

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

民進黨備戰二○二六縣市長選舉，由於國民黨主席當選人鄭麗文十一月初才上任，提名作業仍待新黨魁啟動。國民黨組發會主委許宇甄說，全國至少有十八縣市已有規畫人選，都是一時之選，非常有信心。

國民黨主席朱立倫先前表示，每位要參選二○二六的縣市首長、地方議員，都要加油努力，民進黨已經起跑，且很多地方已初步提名完畢，雖然國民黨縣市長部分大致上都布局好，但還有很多地方議員要繼續努力。

現任縣市長包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華確定競逐連任，而當年違紀參選遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，也可望獲國民黨禮讓參選。

