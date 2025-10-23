新北市前議員張瑞山逝世 享壽71歲

中央社／ 新北22日電
新北市前議員張瑞山。圖／聯合報系資料照片
新北市前議員、現任議員張維倩的父親張瑞山辭世，享壽71歲。張瑞山從政30餘年，深耕中和地區。張維倩在臉書追悼表示，從有記憶以來父親就一直擔任民代，他的服務精神將永留存心中。

民進黨籍新北市議員張維倩證實，父親張瑞山於10月18日辭世，家屬將在10月30日於新北市立殯儀館舉行奠禮。

張瑞山出生嘉義縣大埔鄉，早年帶著家人北上落腳中和，育有2子1女。張瑞山從政30餘年，75年起連任4屆台北縣中和市民代表、2屆台北縣議員，升格直轄市後又任新北市第1、2屆議員。83年加入民進黨後，兩度出任黨團總召，也在蔡英文競選新北市長與總統時擔任副總幹事，政壇經歷豐富。

107年張瑞山交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，張維倩也順利當選第3、4屆新北市議員。

張維倩今天晚間在臉書發文回憶，自有記憶以來，父親就一直擔任民意代表，每逢選舉家裡總熱鬧非凡，爸爸會披著彩帶掃街、坐著吉普車揮手，「在年幼的我眼中，爸爸就是偶像出巡」。

張維倩說，在父親最後的日子裡，她盡力在身邊陪伴。每次因公務離開醫院，他總叮嚀別耽擱工作，「要把事情做好才對得起支持我們的鄉親」。這段時間她強忍悲傷，不對外透露心裡的煎熬，怕辜負父親叮嚀。他的正直善良與無私服務精神，將永留存心中。

議員 中和

