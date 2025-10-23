聽新聞
冷眼集／先喊先贏？綠防中央執政壓垮選情

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名

國內昨天爆發首例疑似非洲豬瘟疫情，行政單位焦頭爛額之時，民進黨中央黨部上演的卻是民進黨主席賴清德牽起四位縣市長參選人的手高喊「凍蒜」。距離明年投票日尚有一年之久，民進黨提早布局，無非為了搶得先機；但要爭取勝選，必須拿得出執政成績，才算「品質保證」，絕非先喊先贏。

民進黨秘書長徐國勇昨天信誓旦旦，稱黨內的內參民調顯示，民進黨政黨支持度已經走出大罷免頹勢，且超越國民黨。黨務人員固然沒有悲觀的權利，但以當前「藍白合」的政治結構及現實，民進黨單單贏過國民黨，並不保證贏得選戰，必須贏過「藍加白」才行。綜合各方民調，民進黨尚不具這個實力。徐國勇的喊話，縱使展現決心，卻也難免遭對手揶揄「自吹自擂」、「吹口哨壯膽」。

目前拖累綠營的主因，在於中央執政不力。大罷免失利後，民進黨內檢討結論可概括為「提出利民法案、改善朝野關係」，但前者至今未有重大政策亮點，後者更是八字沒一撇，甚至，徐國勇昨天還高分貝向新當選國民黨主席的鄭麗文嗆聲「會繼續悲哀」，令人憂心朝野關係恐更為惡化。

中央執政民調不佳，身為「母雞」的總統兼黨主席賴清德若積弱不振，只會成為地方縣市首長參選人「小雞」們的硬傷。

更何況，不僅是外在執政大環境不佳，黨內競爭也有隱憂。指標戰區台南市長的黨內初選，本已戰況激烈，隨時都有擦槍走火的可能，賴清德上周還在中常會上演「兩度當面質問陳亭妃」的赤裸橋段，派系之爭搬上檯面，無異火上加油，平添更多變數。一旦稍不留意，都可能成為壓垮選情的稻草。

民進黨 黨主席 賴清德

影／賴清德為民進黨首波縣市長提名者繫競選背帶 讚是縣市好人才

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

鄭麗文嘆民進黨未致賀電 徐國勇嗆「江啟臣當選主席中共也沒給賀電」

民進黨通過首波4縣市長提名 賴清德：深受肯定的卓越人才

