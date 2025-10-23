聽新聞
綠2026首波4縣市長提名 賴清德：費盡千辛萬苦林國漳才點頭

聯合報／ 記者蔡晉宇林敬家／連線報導
民進黨主席賴清德（中）昨天帶領獲黨提名的嘉義市長參選人王美惠（左起）、台東縣長參選人陳瑩、台中市長參選人何欣純、宜蘭縣長參選人林國漳高呼「凍蒜」口號。記者曾學仁／攝影
民進黨主席賴清德（中）昨天帶領獲黨提名的嘉義市長參選人王美惠（左起）、台東縣長參選人陳瑩、台中市長參選人何欣純、宜蘭縣長參選人林國漳高呼「凍蒜」口號。記者曾學仁／攝影

民進黨中執會昨天通過第一波二○二六年縣市長提名，台中市提名立委何欣純、宜蘭縣提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳、台東縣提名立委陳瑩、嘉義市提名立委王美惠。身兼民進黨主席的賴清德總統引用已故美國眾議院議長歐尼爾所說「所有的政治都是地方政治」，強調明年地方大選，不論對黨、地方，乃至國家來說，都非常重要。

民進黨秘書長徐國勇更表示，大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，「現在全部回來了」；民進黨有信心面對明年選戰，只有一個字「贏」。

賴清德介紹四位縣市長人選時，特別以大篇幅介紹林國漳表示，近年來宜蘭縣長因案停職、縣政停擺；未來幾年中央要在宜蘭推動重大建設，下一任縣長一定要選清廉、勤政、愛鄉土的候選人，才能承接中央的建設、傳承宜蘭縣光榮，這次費盡了千辛萬苦，終於讓林國漳點頭參選，盼能獲得縣民支持。四個人選也分別發表談話。此外，民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至本月底止。民進黨立委蘇巧慧昨上午赴中央黨部繳交參選意願表，希望代表民進黨參選新北市長。

黨內派系「正國會」也決議，將推派立委黃秀芳角逐彰化縣長，彰化市前市長邱建富由於執意參選，已將其從派系中除名。但邱建富昨親自前往中央黨部，正式遞交彰化縣長參選意願表，展現堅定決心。

民進黨 賴清德 林國漳

