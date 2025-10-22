藍委批檢「無限抗告」 司院允研議

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，起訴後台北地方法院裁定交保，檢方抗告，台灣高等法院兩度發回，柯遭羈押；九月北院裁定柯交保，檢方又抗告，北院仍准交保。國民黨立法委員吳宗憲昨在司法及法制委員會質詢，質疑「無限抗告」侵蝕法官的獨立審判權，司法院表示，十一、十二月間將開會諮詢審檢辯學意見。

最高法院二○○七年曾在一起強盜殺人裁定中表示，案件經起訴、移由法院審理，有無羈押被告必要應由法院依職權決定，刑事訴訟法並無規定檢察官得於審判中聲請羈押被告，就算聲請，也只是「促使」法院依職權發動。吳宗憲指出，實務上檢察官不能聲請羈押，卻可以抗告，很荒謬。

吳宗憲說，法官論壇最近出現「不因厭惡這個人而刑獄」的討論，當檢方起訴後，卷、證、人都已移到法院，承審法官要不要押人，檢察官卻可以有不同意見？現在又不是包青天時代，偵、審分離，應尊重法院審理。

「偵查中聲請羈押」與「移審後羈押與否」，吳宗憲認為不能混為一談。吳說，法官工作不是接續檢察官偵查作為，法官應將時間花在審判上，而不是花在「無限抗告」的循環上。

司法院副秘書長王梅英表示，可研議是否限制抗告，但她提醒，如果限制檢察官抗告權，遭裁押的被告能不能抗告？只限制一方會有問題。

