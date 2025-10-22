聽新聞
0:00 / 0:00

藍委批檢「無限抗告」 司院允研議

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，起訴後台北地方法院裁定交保，檢方抗告，台灣高等法院兩度發回，柯遭羈押；九月北院裁定柯交保，檢方又抗告，北院仍准交保。國民黨立法委員吳宗憲昨在司法及法制委員會質詢，質疑「無限抗告」侵蝕法官的獨立審判權，司法院表示，十一、十二月間將開會諮詢審檢辯學意見。

最高法院二○○七年曾在一起強盜殺人裁定中表示，案件經起訴、移由法院審理，有無羈押被告必要應由法院依職權決定，刑事訴訟法並無規定檢察官得於審判中聲請羈押被告，就算聲請，也只是「促使」法院依職權發動。吳宗憲指出，實務上檢察官不能聲請羈押，卻可以抗告，很荒謬。

吳宗憲說，法官論壇最近出現「不因厭惡這個人而刑獄」的討論，當檢方起訴後，卷、證、人都已移到法院，承審法官要不要押人，檢察官卻可以有不同意見？現在又不是包青天時代，偵、審分離，應尊重法院審理。

「偵查中聲請羈押」與「移審後羈押與否」，吳宗憲認為不能混為一談。吳說，法官工作不是接續檢察官偵查作為，法官應將時間花在審判上，而不是花在「無限抗告」的循環上。

司法院副秘書長王梅英表示，可研議是否限制抗告，但她提醒，如果限制檢察官抗告權，遭裁押的被告能不能抗告？只限制一方會有問題。

柯文哲 檢察官 民眾黨 立法院 國民黨 吳宗憲 京華城案

延伸閱讀

檢察官對法官押不押人無限抗告 吳宗憲：現非包青天時代

坤達涉閃兵案出國！吳宗憲證實加拿大錄《玩很大》　返台恐「落地就被抓」

啦啦隊文化大不同 吳宗憲親吐台韓差異

金鐘60／典禮前晚崩潰痛哭！Lulu公開「阿達坐陳漢典旁邊」真相

相關新聞

綠2026首波4縣市長提名 賴清德：費盡千辛萬苦林國漳才點頭

民進黨中執會昨天通過第一波二○二六年縣市長提名，台中市提名立委何欣純、宜蘭縣提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳、台東縣提名立...

冷眼集／先喊先贏？綠防中央執政壓垮選情

國內昨天爆發首例疑似非洲豬瘟疫情，行政單位焦頭爛額之時，民進黨中央黨部上演的卻是民進黨主席賴清德牽起四位縣市長參選人的手...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

備戰2026 藍：18縣市已有規畫人選

民進黨備戰二○二六縣市長選舉，由於國民黨主席當選人鄭麗文十一月初才上任，提名作業仍待新黨魁啟動。國民黨組發會主委許宇甄說...

郭信良無罪 藍、綠議員：影響南市長綠初選

台南前議長郭信良遭控佃西重劃涉貪案，二審撤銷原判刑十三年改為無罪，律師認為，二審明顯認為檢方舉證不足，此案後續訴訟程序恐...

新聞眼／郭信良重判變無罪 綠恐遭迴力鏢

深綠鐵板一塊的台南，掌綠旗參選市長者幾乎就能勝券在握，立委林俊憲、陳亭妃競逐初選早已殺到見骨，尤其賴系亟欲剷除南市前議長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。