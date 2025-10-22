新聞眼／郭信良重判變無罪 綠恐遭迴力鏢

深綠鐵板一塊的台南，掌綠旗參選市長者幾乎就能勝券在握，立委林俊憲、陳亭妃競逐初選早已殺到見骨，尤其賴系亟欲剷除南市前議長郭信良勢力。如今佃西重劃案，郭信良從一度收押、重判，到二審無罪，外界必質疑當初司法機器追殺，恐令「反賴系」反撲，成初選最大迴力鏢。

郭信良佃西重劃案一審判刑十三年，二審無罪，檢辯在法庭上後續還有攻防，實務上來看，司法程序要在明年地方大選前結束機率低，檢方另於本月偵結起訴郭涉三地集團光電弊案，同樣極可能持續審理至大選後，郭二審無罪即便未完全開脫，暫時不會身陷囹圄，削弱司法戰影響政治因素，難視為賴系陣營「利多」。

郭信良曾連續多屆以最高票當選南市議員，甚至南市合併後第二屆正副議長選舉，國民黨李全教當選議長，郭也續當副議長，讓時任市長賴清德想剷除郭勢力的傳言不脛而走；上屆選舉郭更結合藍營和無黨當上議長，與綠營徹底決裂，本屆綠營終於扳回拿下正副議長，卻陷入賄選疑雲。

郭信良與陳亭妃結盟立足形成地方一大勢力，靠基層扎根、擴及原縣區，甚至陳也協助不同黨派議員做選民服務、吸納中間選民，引發兩陣營政治攻防，林俊憲受訪直言，郭是陳最親密政治夥伴，市民擔心郭「會不會成為地下市長」；林陣營成員更影射陳亭妃活動經費來源與郭的關聯性，陳亭妃怒批抹黑還提告，在在佐證打郭是賴系的一大選戰策略。

郭信良也曾遭指控替廠商施壓海佃國中新建校舍工程案、向鋼鐵廠索賄案，該兩案最終都無罪確定，全身而退；佃西重劃案去年十一月一審判刑十三年，隔不到半年，今年四月檢調再發動搜索三地集團光電弊案，當民進黨二○二六黨內初選進入深水區，一連串偵辦令外界聯想有很深政治算計，但司法如真的一再被當介選手段，賴系想要鞏固本命區勢力，最終不無可能適得其反。

