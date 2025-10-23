陳明祺接見世總新任總會長 盼台商協助推動外交
世總總會長熊強生今天率團拜會外交部，外交部政次陳明祺接見時表示，台商是台灣國力的延伸，希望持續支持並協助外交部及駐外館處推動外交工作。
外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺今天接見世界台灣商會聯合總會第32屆總會長熊強生、國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長林凱民、亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳世修、中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張崇斌及台北辦事處主任林渭德等一行6人。
陳明祺歡迎熊強生來訪，也祝賀就任世總第32屆總會長。陳明祺表示，外交部正積極推動經濟外交，台商是台灣國力的延伸，希望持續支持並協助外交部及駐外館處推動外交工作。
熊強生則說，肯定外交部推動免簽證待遇政策，是台灣國力具體展現，並鼓勵外交部善用台灣經貿優勢，強化與各國合作。
