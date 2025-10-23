鄭麗君：循環經濟立法研擬中 盼與歐盟交流合作

循環經濟當道，行政院副院長鄭麗君今天接見歐盟成長總署副總署長甘布斯（Hubert Gambs）一行人時表示，台灣正研擬規劃循環經濟相關立法，期盼能與歐盟就綠色設計、源頭減量、回收利用、建立循環供應鏈等，彼此學習交流合作。

行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天在經濟部次長江文若、經濟部貿易署副署長胡啟娟等人陪同下，接見甘布斯等人。

鄭麗君致詞時指出，台歐共享自由民主價值，經貿關係持續深化，甘布斯此次率團來台，除參加「2025歐盟創新週」、2025年亞洲暨大洋洲循環經濟熱點，明天也將與經濟部長龔明鑫共同主持台歐盟產業對話會議（IPD），討論循環經濟、永續能源、人工智慧、機器人、半導體、資訊與通訊技術（ICT）等台灣關注議題，盼台歐在現有基礎上，合作面對未來挑戰。

談到綠色潔淨科技，鄭麗君說，歐盟持續推動綠色新政，台灣也提出2050淨零排放路徑，並設定2035年淨零碳排減量目標38%正負2個百分點，由她負責的淨零轉型專案小組也正推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能、加強儲能及能源韌性，感謝許多歐盟成員國近年在台灣投資再生能源，尤其是離岸風電，希望能達成台灣2030年綠電占比30%的目標。

針對循環經濟，鄭麗君指出，台灣正在研擬規劃循環經濟相關立法，也會積極透過碳定價、綠色金融、淨零科技，驅動產業低碳轉型，歐盟於循環經濟領域有相當進展，期能與歐盟就綠色設計、源頭減量、回收利用、建立循環供應鏈等，彼此學習交流合作。

鄭麗君說，賴政府推動五大信賴產業，期盼與理念相近國家共同建構更安全及更具韌性的民主供應鏈，目前台灣與捷克、斯洛伐克、立陶宛等國，也現正推動半導體及電子製造的產學研合作，包含無人載具產業發展統籌型計畫，也期待促進更多供應鏈系統整合及市場合作。

鄭麗君表示，行政院已提出「AI新十大建設」計畫，加強算力主權的基礎建設，也會持續推動AI前瞻科技、AI智慧應用，例如發展矽光子、量子等科技，讓AI導入至智慧醫療、智慧交通、智慧農業、智慧金融，希望台歐未來共同透過AI，將創新應用於解決各種社會問題。

甘布斯說，台灣企業展現豐沛的創新能力、科技量能，舉辦「2025歐盟創新週」目的就是希望台歐企業建立夥伴關係，強化交流合作，例如面對氣候變遷的能源轉型，包括風電、地熱，以及賴總統「五大信賴產業」相關科技的交流發展。

