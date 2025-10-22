影／臺灣光復80周年 蔣萬安以台語朗讀賴和詩歌
台灣光復八十周年前夕，由前閣揆劉兆玄、台大前校長管中閔等人發起，晚上在當年日本總督遞出降書的中山堂光復廳舉辦「讀給台灣的詩」詩歌朗誦會。應邀出席的台北市長蔣萬安，以閩南語朗誦前輩詩人賴和紀念霧社事件的《南國哀歌》。蔣萬安表示，不只是透過詩歌，追憶歷史，更要珍惜得來不易的成果，繼續為自由、民主，為台灣，為中華民國努力。
