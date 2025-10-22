挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

立法院交通、教文委員會聯席會議今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人名單，其中被提名人羅慧雯因挺「關中天」而成焦點，民眾黨立委林國成就質疑其中立性問題，羅回應，那是作為學者說明爭議，若當NCC委員會專注在本業；國民黨立委翁曉玲則問，會支持中天再申請執照嗎？羅表示，她個人認為可以，但NCC是合議制，要大家一同討論。

聯席會議今天下午審查羅慧雯，由於過去她在中天案上表態，因此成為關注焦點。翁曉玲過去就直言，羅慧雯認為關掉中天是有理的，認為政府控制新聞自由、言論自由好像並無不當，是這次名單中最不適任的人選。

國民黨立委洪孟楷關心羅慧雯曾發表一篇「新聞自由能吃嗎？」的文章，羅表示，該文主旨在解釋，不能無限上綱新聞自由，且那並不是指媒體老闆的自由；林國成也追問，這樣能否在未來擔任NCC委員時保持中立？羅回應，那是作為學者要來說明爭議，闡述學理上ABC，若當NCC委員，會專注在NCC本身的業務上。

「中天換照案」也是這次審查名單時的關注焦點，翁曉玲詢問，NCC在監管媒體申設換照時應採取嚴格或寬鬆的態度？羅慧雯表示，申設的地方可以寬鬆一點的。翁再追問，那頻道執照廢照後，可不可以再申請？會支持中天再提出申請？羅回應，該題目比較大，過去也沒有發生過，她個人立場是認為可以的，中天可以重新申請，但NCC是合議制，要大家一同討論。

民眾黨立委林憶君問及「自認審查會過嗎？」，羅慧雯回應「還是有可能。」林追問，媒體為老闆的利益服務，還能保有憲法保障的新聞自由嗎？羅回應，中天的問題在於製造假新聞，無法換照理由還包括內控、自律機制的失靈，且中天前一次換照時承諾事項也沒做到，這非單純假新聞因素。

另外，洪孟楷持續追問各委員何時被徵詢意願的，羅慧雯表示是在去年11月左右。洪指出，這次名單中主委及副主委被提名人都說是今年5月5日，NCC委員被提名人黃葳威上午說是5月2日，若4人發言屬實，那現在就真相大白了，行政院長卓榮泰4月底說名單好了是在說謊。

民進黨籍交通委員會李昆澤最後宣布，所有登記委員均已發言完畢，4位被提名人也說明及答詢完畢，這次NCC委員人事同意權案均審查完竣，提報立法院會公決。

國家通訊傳播委員會委員被提名人羅慧雯。記者黃義書／攝影

商品推薦