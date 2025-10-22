賴總統接見田納西州州長李伊 雙方簽署經貿合作瞭解備忘錄

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統昨接見美國田納西州州長李伊（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能。圖／總統府提供
賴清德總統昨接見美國田納西州州長李伊（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能。圖／總統府提供

賴清德總統昨（21日）接見美國田納西州州長李伊（Bill Lee）訪問團時表示，台灣將田納西州視為全球布局重要據點，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能。李伊指出，田納西州計畫在台灣設立辦事處，藉此更貼近了解台灣企業赴美投資需求。

賴總統致詞時表示，過去幾年田納西州作為美國重要工業樞紐，提供優質經貿環境，吸引眾多跨國企業在當地投資發展，展現強勁經濟活力。台灣作為美國長期可靠的貿易夥伴，也將田納西州視為全球布局的重要據點。

賴總統說，現在台灣科技產業已在田納西州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能，期盼和美國攜手打造更安全、更具韌性及競爭力的供應鏈；這不僅有助於美國推動再工業化，成為人工智慧世界中心，也將帶動雙邊產業共同成長。同時，台灣正全力推動半導體、人工智慧、國防產業、安控以及次世代通訊等關鍵產業，希望這些領域能和田納西州強大的製造及創新量能相互結合，為台美雙方拓展更廣闊的合作前景。

賴總統感謝李伊與田納西州議會，長期支持台灣的國際參與，尤其李伊更連續5年簽署友台決議文，並鼓勵台灣和田納西州在各領域深化交流合作，積極促進雙邊關係發展。此次李伊來訪，田納西州與台灣也簽署了「經貿合作瞭解備忘錄」，有助於雙方在高科技製造、電動車、新能源以及創新研發等領域擴大合作機會，不僅能帶動產業升級，也進一步鞏固臺美夥伴關係。

另外，賴總統對於李伊宣布田納西州將在台灣設立辦事處也表達歡迎，並指出相信未來雙方在各領域交流將更加緊密，不斷創下新的里程碑。

李伊致詞時表示，美國田納西州透過立法程序及州長簽署宣言承認台灣在國際社會及與田納西州戰略夥伴關係的重要性。訪團此行更加深對台灣的了解，台灣不僅在全球經濟上展現驚人成就，更在商業領域發揮關鍵影響力。國際社會普遍認為台灣是美國不可或缺的重要戰略夥伴，同時，台灣的經濟與企業發展呈現指數型成長，具有龐大的合作潛力，尤其是台灣企業積極投資田納西州，這讓雙方合作基礎更加穩固。

李伊提到，基於田納西州對深化與台灣夥伴關係的期盼，此行來訪與台灣簽署合作瞭解備忘錄，雙方將持續推動產業合作與經貿交流。同時，田納西州也計畫在台灣設立辦事處，藉此更貼近了解台灣企業赴美投資需求。

