快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

影／賴清德為民進黨首波縣市長提名者繫競選背帶 讚是縣市好人才

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會下午在民進黨中央舉行，民進黨嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影
「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會下午在民進黨中央舉行，民進黨嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影

民進黨主席、賴清德總統下午出席民進黨中央「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會。

2026地方大選，民進黨中執會今天通過首波縣市長提名。主席賴清德隨即出席民進黨中央「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，並親自介紹候選人，並為為台東縣長候選人陳瑩、宜蘭縣長候選人林國漳、嘉義市長候選人王美惠、台中市長候選人何欣純等繫上競選背帶並呼口號。賴清德表示，4人都是縣市的好人才，為台灣勇敢承擔，也已捲起袖子準備為地方做事，團結拚未來。

民進黨主席、賴清德總統（中）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳等繫上競選背帶並大合照、呼口號。記者曾學仁／攝影
民進黨主席、賴清德總統（中）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳等繫上競選背帶並大合照、呼口號。記者曾學仁／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純。記者曾學仁／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純。記者曾學仁／攝影
民進黨主席、賴清德總統（右）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為宜蘭縣長候選人林國漳（左二）繫上競選背帶並呼口號。記者曾學仁／攝影
民進黨主席、賴清德總統（右）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為宜蘭縣長候選人林國漳（左二）繫上競選背帶並呼口號。記者曾學仁／攝影
民進黨嘉義市長候選人王美惠。記者曾學仁／攝影
民進黨嘉義市長候選人王美惠。記者曾學仁／攝影
民進黨台東縣長候選人陳瑩。記者曾學仁／攝影
民進黨台東縣長候選人陳瑩。記者曾學仁／攝影

民進黨 賴清德

延伸閱讀

民進黨提名角逐嘉義市長 王美惠：希望我能成為鄉親的驕傲

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨通過首波4縣市長提名 賴清德：深受肯定的卓越人才

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

相關新聞

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將...

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市早苗昨天就任日本首相，學者劉奇峯今天指出，高市內閣將會為美日印澳4國所組成的四方安全對話（Quad），注入新動力與發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。