影／賴清德為民進黨首波縣市長提名者繫競選背帶 讚是縣市好人才

民進黨主席、賴清德總統下午出席民進黨中央「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會。

2026地方大選，民進黨中執會今天通過首波縣市長提名。主席賴清德隨即出席民進黨中央「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，並親自介紹候選人，並為為台東縣長候選人陳瑩、宜蘭縣長候選人林國漳、嘉義市長候選人王美惠、台中市長候選人何欣純等繫上競選背帶並呼口號。賴清德表示，4人都是縣市的好人才，為台灣勇敢承擔，也已捲起袖子準備為地方做事，團結拚未來。

民進黨主席、賴清德總統（中）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳等繫上競選背帶並大合照、呼口號。記者曾學仁／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。記者曾學仁／攝影 民進黨台中市長候選人何欣純。記者曾學仁／攝影 民進黨主席、賴清德總統（右）下午出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，賴清德主席為宜蘭縣長候選人林國漳（左二）繫上競選背帶並呼口號。記者曾學仁／攝影 民進黨嘉義市長候選人王美惠。記者曾學仁／攝影 民進黨台東縣長候選人陳瑩。記者曾學仁／攝影

