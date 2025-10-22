快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照

民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參民調，民進黨政黨支持度贏過國民黨，賴清德總統滿意度也上升了4.5個百分點，不滿意度下降了3.5個百分點，一來一往就高達8個百分點，民進黨有信心面對2026年選戰，只有一個字「贏」。

徐國勇指出，民進黨內部一直在做民調，絕對沒有政黨支持度落後國民黨這種事，國民黨主席鄭麗文稱2026年會用不一樣的選戰方式，但民進黨也會因應各種選戰形式，他一點都不擔心。

徐國勇說，民進黨不斷和人民站在一起，每一次選舉的節奏，主軸都是和人民站在一起，所以他還是一句話、一個字，「贏」。

至於民進黨台北市長人選未定，傳出徐國勇也被點名，他說，選對會正在各項徵詢討論中，他自己身為選對會召集人，所以暫時不必提到他，民進黨在台北市不缺候選人，現在是要找最適當、最能贏的候選人。

民進黨 徐國勇 國民黨 民調 秘書長 大罷免

延伸閱讀

鄭麗文嘆民進黨未致賀電 徐國勇嗆「江啟臣當選主席中共也沒給賀電」

賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

身高174正妹參加綠營高市里長海選營 曝想當里長動機

影／綠營高市長初選激烈…「林岱樺案」仍無結論 徐國勇6字回應

相關新聞

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將...

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市早苗昨天就任日本首相，學者劉奇峯今天指出，高市內閣將會為美日印澳4國所組成的四方安全對話（Quad），注入新動力與發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。