罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」
民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參民調，民進黨政黨支持度贏過國民黨，賴清德總統滿意度也上升了4.5個百分點，不滿意度下降了3.5個百分點，一來一往就高達8個百分點，民進黨有信心面對2026年選戰，只有一個字「贏」。
徐國勇指出，民進黨內部一直在做民調，絕對沒有政黨支持度落後國民黨這種事，國民黨主席鄭麗文稱2026年會用不一樣的選戰方式，但民進黨也會因應各種選戰形式，他一點都不擔心。
徐國勇說，民進黨不斷和人民站在一起，每一次選舉的節奏，主軸都是和人民站在一起，所以他還是一句話、一個字，「贏」。
至於民進黨台北市長人選未定，傳出徐國勇也被點名，他說，選對會正在各項徵詢討論中，他自己身為選對會召集人，所以暫時不必提到他，民進黨在台北市不缺候選人，現在是要找最適當、最能贏的候選人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言