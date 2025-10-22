罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參民調，民進黨政黨支持度贏過國民黨，賴清德總統滿意度也上升了4.5個百分點，不滿意度下降了3.5個百分點，一來一往就高達8個百分點，民進黨有信心面對2026年選戰，只有一個字「贏」。

徐國勇指出，民進黨內部一直在做民調，絕對沒有政黨支持度落後國民黨這種事，國民黨主席鄭麗文稱2026年會用不一樣的選戰方式，但民進黨也會因應各種選戰形式，他一點都不擔心。

徐國勇說，民進黨不斷和人民站在一起，每一次選舉的節奏，主軸都是和人民站在一起，所以他還是一句話、一個字，「贏」。

至於民進黨台北市長人選未定，傳出徐國勇也被點名，他說，選對會正在各項徵詢討論中，他自己身為選對會召集人，所以暫時不必提到他，民進黨在台北市不缺候選人，現在是要找最適當、最能贏的候選人。

