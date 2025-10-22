快訊

民進黨提名角逐嘉義市長 王美惠：希望我能成為鄉親的驕傲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨中執會下午開會後，宣布4縣市首波縣市長提名人選，確定由立法委員王美惠代表黨角逐2026年嘉義市長。民進黨主席賴清德親自為她繫上競選背帶，帶領黨內幹部高喊口號，展現團結氣勢。

王美惠表示，感謝黨中央與嘉義鄉親的信任，能代表民進黨參選是榮耀也是責任，她將以行動回報期盼。她說，真心做事不是口號，腳踏實地會是成功的關鍵。」強調政治不僅是處理眼前問題，更要為嘉義的長遠發展奠基。

回顧22年從政歷程，王美惠從基層助理出發，4屆市議員任內穩健服務、3度以全市最高票連任。6年前轉戰立法院後，她積極爭取中央資源、推動建設，2度當選並刷新嘉義市立委得票紀錄。她指出，這些歷練讓她更有信心承擔嘉義未來發展。

王美惠強調，嘉義市小而美、文化多元，是她成長的地方。未來若有機會擔任市長，希望「王美惠」3個字能成為嘉義與鄉親的驕傲。她感性表示，感謝一路相挺的市民與黨內夥伴，將以「一步一腳印」的精神，持續為嘉義努力。

嘉義 王美惠 民進黨

