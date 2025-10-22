快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

中央社／ 台北22日電
當代日本研究學會與國策研究院22日舉辦「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，由國策研究院長田弘茂（左3）發表開幕致詞，邀請高雄大學教授楊鈞池（右2）、國策研究院副院長郭育仁（中）等人與談。中央社
當代日本研究學會與國策研究院22日舉辦「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，由國策研究院長田弘茂（左3）發表開幕致詞，邀請高雄大學教授楊鈞池（右2）、國策研究院副院長郭育仁（中）等人與談。中央社

高市早苗昨天就任日本首相，學者劉奇峯今天指出，高市內閣將會為美日印澳4國所組成的四方安全對話（Quad），注入新動力與發揮制度化功能，台灣應趁高市擔任日相的契機，推進在印太戰略的參與度。

中華民國當代日本研究學會、國策研究院共同舉辦「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，邀請多位學者專家與談。

針對高市上台後對日本經濟的發展走向，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，之前的日本首相岸田文雄採新資本主義，注重成長與分配並重，而高市經濟政策將是站在已故前首相安倍晉三的肩膀上，更為強調成長，而也會如同安倍一樣，射出經濟3箭，包含打造安保產業的資本主義、建構數位防衛經濟圈與重視區域大開發。

李鎮宇解釋，安保產業與數位防衛經濟圈和台灣的「五大信賴產業」相近，都是將軍工產業納入經濟成長動能，而高市擔任過經濟安保大臣，理解到當今世界的科技安全、產業與國安國防領域，不再是各自獨立，而是一個融為一體，所以國安規劃、經濟規劃、產業規劃的三合一，在高市的經貿政策中會更細節、更明確。

至於區域大開發，李鎮宇說明，這是呼應自民黨盟友日本維新會的訴求，將會把大阪副首都的概念升級，進行關西大開發的政策，啟動龐大的基礎建設計畫，且使日本朝向多極發展、區域平衡。

當代日本研究學會秘書長劉奇峯表示，Quad其實是安倍晉三的發想，目前已經進入「Quad 3.0」的時代，預期高市內閣將會重啟Quad的制度化功能，藉由注重新興科技，有助於穩定Quad的架構，而日本與印度近年已成為Quad重要的戰略支柱，雙方未來很可能以新興技術和經濟為發展重點。

劉奇峯表示，若美國和印度在貿易政策、俄烏戰爭等立場發生分歧，日本有可能重新扮演穩定器角色，將印太戰略推進，而台灣應該妥善利用高市上台契機，推動在印太的多邊關係。台灣目前參與印太策略的平台，是美國與日本等為台灣所搭建的全球合作暨訓練架構（GCTF），台灣應藉此機會將影響力擴散到美日印澳4國以外。

劉奇峯表示，日本、印度與澳洲共同創立的供應鏈韌性倡議（Supply Chain Resilience Initiative, SCRI），包含關鍵礦物與半導體的合作，隨著高市上台對經濟安全和技術的著重，台灣有非常多可以貢獻之處，台灣應主動提出成為重要參與者，而美日台在經濟安全的協作，也會因為高市上台而增溫增強。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社
當代日本研究學會秘書長劉奇峯22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社
當代日本研究學會秘書長劉奇峯22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社

Quad 安倍晉三 台日關係 高市早苗 日本

延伸閱讀

高市早苗當選日相…陸官媒先封「女版川普」 再指北京反應耐人尋味

「她只是過客」？ 高市當選日本首相 北京：盼信守政治承諾

高市當選日首位女首相！強調美日同盟 提升關係到新高度

高市當選／首位女首相極度保守派 主張傳統性別角色

相關新聞

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將...

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

罷免後軍心渙散…徐國勇曝內參民調滿意度回來了：民進黨2026只有「贏」

民進黨秘書長徐國勇今天表示，726大罷免之後，民進黨確實有點軍心渙散，但在他接任秘書長後，現在全部回來了，根據黨中央內參...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市早苗昨天就任日本首相，學者劉奇峯今天指出，高市內閣將會為美日印澳4國所組成的四方安全對話（Quad），注入新動力與發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。