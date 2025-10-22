高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市早苗昨天就任日本首相，學者劉奇峯今天指出，高市內閣將會為美日印澳4國所組成的四方安全對話（Quad），注入新動力與發揮制度化功能，台灣應趁高市擔任日相的契機，推進在印太戰略的參與度。

中華民國當代日本研究學會、國策研究院共同舉辦「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會，邀請多位學者專家與談。

針對高市上台後對日本經濟的發展走向，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，之前的日本首相岸田文雄採新資本主義，注重成長與分配並重，而高市經濟政策將是站在已故前首相安倍晉三的肩膀上，更為強調成長，而也會如同安倍一樣，射出經濟3箭，包含打造安保產業的資本主義、建構數位防衛經濟圈與重視區域大開發。

李鎮宇解釋，安保產業與數位防衛經濟圈和台灣的「五大信賴產業」相近，都是將軍工產業納入經濟成長動能，而高市擔任過經濟安保大臣，理解到當今世界的科技安全、產業與國安國防領域，不再是各自獨立，而是一個融為一體，所以國安規劃、經濟規劃、產業規劃的三合一，在高市的經貿政策中會更細節、更明確。

至於區域大開發，李鎮宇說明，這是呼應自民黨盟友日本維新會的訴求，將會把大阪副首都的概念升級，進行關西大開發的政策，啟動龐大的基礎建設計畫，且使日本朝向多極發展、區域平衡。

當代日本研究學會秘書長劉奇峯表示，Quad其實是安倍晉三的發想，目前已經進入「Quad 3.0」的時代，預期高市內閣將會重啟Quad的制度化功能，藉由注重新興科技，有助於穩定Quad的架構，而日本與印度近年已成為Quad重要的戰略支柱，雙方未來很可能以新興技術和經濟為發展重點。

劉奇峯表示，若美國和印度在貿易政策、俄烏戰爭等立場發生分歧，日本有可能重新扮演穩定器角色，將印太戰略推進，而台灣應該妥善利用高市上台契機，推動在印太的多邊關係。台灣目前參與印太策略的平台，是美國與日本等為台灣所搭建的全球合作暨訓練架構（GCTF），台灣應藉此機會將影響力擴散到美日印澳4國以外。

劉奇峯表示，日本、印度與澳洲共同創立的供應鏈韌性倡議（Supply Chain Resilience Initiative, SCRI），包含關鍵礦物與半導體的合作，隨著高市上台對經濟安全和技術的著重，台灣有非常多可以貢獻之處，台灣應主動提出成為重要參與者，而美日台在經濟安全的協作，也會因為高市上台而增溫增強。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社 當代日本研究學會秘書長劉奇峯22日在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會發表看法。中央社

