朱立倫任期下周六結束 最後一次為立院黨團幹部授證

國民黨22日舉行立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮。黨主席朱立倫致詞時表示，立法院是國民黨最重要的力量，也是民眾支持的力量，「民意是我們一切的依歸」。他的任期即將於下個禮拜六畫下句點，他特別謝謝立院黨團每位同志，大家一起打拚。

朱立倫表示，過去這一年半來，立法院前面三個會期，在總召、歷任書記長的帶領之下，非常的團結，表現非常優秀。他相信在新的會期，黨團成員也深負重任，除了已經通過的特別預算中，民眾最期待的普發現金外，還有非常多重要的民生法案，都是重中之重，一定要完成的。

有關總預算以及國防特別預算的審議，朱立倫認為非常關鍵，國防特別預算「金額之大、影響之深」，未來多年將會影響台海之間的整個國防戰略；他強調，國民黨的立場絕對支持國家安全，支持有強而有力的國防；但必須要站在民眾、納稅人的角度，做強力地監督。

朱立倫提到，之前說11月第一艘潛艦應該要下水，也讓大家見證花了這麼多經費的第一艘潛艦，但今天已經10月22日，目前看來跳票的機會很高，一再地延宕，對整個國防戰力影響非常大。另他表達支持對美的軍事採購，但認為交付時間不能一再延遲。

他也追問，「台灣之盾」總金額預算是多少？必須要嚴格地監督，並全面地了解。美方第一階段打造類似「台灣之盾」，金額就達5.2兆台幣，那我國的「台灣之盾」到底要花多少錢？國會必須要完全盡到強力監督的角色。他強調，國民黨重視國防，但必須要站在人民的角度。

朱立倫指出，在當前的環境之下，是不是要停砍或檢討軍公教認為對其不公的待遇，國民黨團應該要努力地協商所有在野黨團，也希望執政黨大家共同來支持。

朱立倫說，國民黨雖然是在野黨，但53席國民黨立委加上高金素梅委員，共54席，是國會第一大黨。民眾對國民黨的期待就是希望透過立法院通過福國利民的法案以及重要的預算，更要代表民意強力地監督，這是身為立法委員的天職。

最後，朱立倫感謝大家對國民黨這四年來不離不棄。他表示，包括主席、副主席、秘書長以及一級主管等同志，一律本月底總辭，並於11月1日交接；為了建立慣例，各縣市黨部主委也一律總辭；同時，所有隨主席同進退的黨工同仁一律總辭，要尊重新任主席的任命權。

他說明，國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，以前都沒有這個機會完完整整地去完成，這樣才能夠建立完整的慣例。希望未來在新任主席的帶領之下，國民黨團結，國民黨能夠更強、更好；也祝福新任主席鄭麗文帶領之下，國民黨能夠團結勝選。

