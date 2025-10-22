綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」
民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將會有高鐵，對宜蘭會有很大的影響，在這十字路口，更需要有遠見的縣長，讓宜蘭贏回光榮感；何欣純說，她從議員當到立委已經20年，要謝謝這次提名，「這次提名，眼光真的很好」。
賴清德介紹林國漳時指出，近年來宜蘭縣長因案停職、縣政停擺，未來幾年中央要在宜蘭推動重大建設，下一任縣長一定要選清廉、勤政、愛鄉土的候選人，才能傳承宜蘭縣光榮，這次費盡了千辛萬苦，終於讓林國漳點頭參選，期盼能獲得縣民支持。
林國漳表示，他擔任律師，本來有機會在台北追求更好的目標，但在27歲時，受時任宜蘭縣長游錫堃邀請返鄉服務，就一直在家鄉深耕至今。他的家人有鑒於目前政治生態，都認為為什麼要躺這渾水，他也好不容易說服了家人，未來宜蘭將有高鐵，在這十字路口上，更需要有遠見的縣長，讓宜蘭更好。
何欣純表示，如果市民們對台中有不同的意見，何欣純願意傾聽、帶給台中更多的溫暖、與和諧；如果市民們對台中市政願景有疑慮，她願意帶頭打拚、帶給台中更多的信任、信心；如果市民們感覺到台中這個家不安全，她也願意站出來守護，帶給台中更多的安心、與希望。
王美惠表示，她一直把嘉義市民當作家人，這回獲得提名一定勇敢承擔，大家都知道她經常騎一台機車去服務，這過程中也受到很多鄉親鼓勵，她一定會扮演好嘉義桶箍角色，贏得勝選。
陳瑩表示，歷來縣市首長選戰，民進黨在台東縣都不太被看好，但現在已經看見曙光了，她會努力讓這道曙光成為旭日東昇，一定拿下台東、翻轉台東，「台東，非瑩不可」。
