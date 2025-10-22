卓榮泰：年改不走回頭路 維持制度穩定確保世代公平

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰22日出席臺灣警察專科學校80周年校慶時表示，政府推動年金改革的初衷，是為了確保各世代的公平正義與國家財政穩健，「若走回頭路，國家財政將陷入困境」。他強調，政府會持續維持合理制度，確保公教退撫基金長期穩定運作。

卓榮泰指出，政府一直關注警察同仁退休後的生活保障，自李登輝總統時期即著手規劃退休制度改革，考試院前院長關中當年曾警示，「若不改革，五年內臺灣可能因退休制度拖垮財政」。因此，蔡英文總統於2016年啟動年金改革，調整軍公教人員所得替代率，讓制度更趨合理，預估公務人員退撫基金可維持至民國138年無虞。

他更提到，若依國會部分討論方向逆轉改革，退撫基金可能提前於2040年歸零，將對國家財政造成重大衝擊，「這不僅是政府的責任，更會影響未來每位公職人員的退休權益」。他呼籲社會各界以理性態度討論，維持制度穩定，避免破壞世代間的信任與公平。

卓榮泰表示，年金改革是艱難但必要的選擇，「若不堅持，基金就會破產」。政府會用最大誠意與決心守住制度底線，保障公務人員退休安全，同時維持下一代的就業與生活穩定。他強調，年改不是削減權益，而是為了讓退休制度能長久運作，讓人民安心、社會安定、國家永續。

退休 年金改革 退撫基金 卓榮泰

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將...

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

民進黨提名角逐嘉義市長 王美惠：希望我能成為鄉親的驕傲

民進黨中執會下午開會後，宣布4縣市首波縣市長提名人選，確定由立法委員王美惠代表黨角逐2026年嘉義市長。民進黨主席賴清德...

人事總處：政府用人均符員額法 無大量增政務人員

媒體評論指「中央政府人力崩壞、聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行」，行政院人事行政總處澄清指出，政府用人均符合中央政府機關總員...

