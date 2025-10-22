卓榮泰：年改不走回頭路 維持制度穩定確保世代公平
行政院長卓榮泰22日出席臺灣警察專科學校80周年校慶時表示，政府推動年金改革的初衷，是為了確保各世代的公平正義與國家財政穩健，「若走回頭路，國家財政將陷入困境」。他強調，政府會持續維持合理制度，確保公教退撫基金長期穩定運作。
卓榮泰指出，政府一直關注警察同仁退休後的生活保障，自李登輝總統時期即著手規劃退休制度改革，考試院前院長關中當年曾警示，「若不改革，五年內臺灣可能因退休制度拖垮財政」。因此，蔡英文總統於2016年啟動年金改革，調整軍公教人員所得替代率，讓制度更趨合理，預估公務人員退撫基金可維持至民國138年無虞。
他更提到，若依國會部分討論方向逆轉改革，退撫基金可能提前於2040年歸零，將對國家財政造成重大衝擊，「這不僅是政府的責任，更會影響未來每位公職人員的退休權益」。他呼籲社會各界以理性態度討論，維持制度穩定，避免破壞世代間的信任與公平。
卓榮泰表示，年金改革是艱難但必要的選擇，「若不堅持，基金就會破產」。政府會用最大誠意與決心守住制度底線，保障公務人員退休安全，同時維持下一代的就業與生活穩定。他強調，年改不是削減權益，而是為了讓退休制度能長久運作，讓人民安心、社會安定、國家永續。
